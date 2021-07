Pass sanitaire : début des contrôles pour le centre aqualudique d'Orléans

"C'est une blague ?" Devant l'entrée du centre aqualudique "l'O" d'Orléans, tout le monde n'était pas au courant qu'il faut sortir son pass sanitaire pour pouvoir entrer. L'établissement l'a pourtant indiqué sur son site internet. "Soit vous avez fait votre deuxième dose de vaccin il y a plus de 7 jours, soit vous pouvez présenter un test PCR ou antigénique négatif" indique une salariée du centre aquatique devant l'entrée. Munie d'un smartphone, elle scanne les justificatifs de chacun.

L'établissement doit uniquement vérifier les pass sanitaires. Ce sont les forces de l'ordre qui devront vérifier les identités, lors de contrôles aléatoires sur les sites concernés.

Mercredi après-midi, si certains étaient surpris, tous étaient plutôt compréhensifs : "c'est pour notre santé" se résout Mohammed. Pas de piscine pour lui aujourd'hui, il est doublement vacciné depuis moins de 7jours. Sophie, elle, est bien vaccinée, mais elle n'a pas pris son justificatif avec elle. En vacances chez sa soeur, elle l'a laissé à son domicile. Il ne lui reste plus qu'une solution : se connecter à son espace Amelie de sécurité sociale pour récupérer son QR code.

entre 10 et 30 secondes par personne

Philippe Boissier, directeur régional pour Vert Marine, qui gère le centre est satisfait : "nous avions quelques craintes, il y a un peu moins de monde que d'habitude, mais les gens sont quand même au rendez-vous". Ce contrôle reste une contrainte, il estime entre 10 et 30 secondes le temps passé à vérifier les papiers d'une personne "mais l'important c'est que l'on puisse ouvrir et garantir la sécurité sanitaire à nos clients" explique-t-il.

La sécurité justement, c'est ce qui importe cet autre client : "ça me rassure, surtout dans un endroit clos comme la piscine". D'autres, non vaccinés ont préféré courir à la pharmacie la plus proche pour faire un test antigénique plutôt que de renoncer.