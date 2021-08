Pass sanitaire : des bracelets colorés pour fluidifier les contrôles dans les bars

Les bracelets sont testés dans une quinzaine de bars et restaurants lillois

L'intérêt du bracelet est qu'il permet un contrôle visuel beaucoup plus rapide pour les restaurateurs. Il a été pensé pour éviter de multiplier les contrôles sur un même client qui se ferait des allée et venue entre l'intérieur et l'extérieur d'un établissement.

Un bracelet à usage unique

Chaque bracelet est numéroté. En fonction des jours de la semaine, une couleur lui est attribuée. Sur le bracelet, on retrouve le nom de l'établissement, le QR code vers le menu et un autre qui renvoie vers le site des commerçants de Lille. Dès que le client change d'établissement, il doit de nouveau montrer son pass sanitaire pour obtenir un nouveau bracelet.

Un système en phase de test

20 000 bracelets ont été commandés par l'association des commerçants pour une quinzaine d'établissements lillois. Pour l'instant, les restaurateurs qui testent les bracelets préfèrent les économiser. Chaque bracelet coûte 5 centimes et il n'y en a pas assez pour en mettre à tous les clients. Ils sont donc économisés et utilisés seulement les jours de grande affluence.

Les fraudes sont limités

Le bracelet est à usage unique. Comme dans les festivals, il est impossible de l'enlever autrement qu'en le coupant ou le déchirant. Une fois enlevé, on ne peut le remettre. En fonction des jours de la semaine, le coloris du bracelet change. Impossible donc de garder un bracelet de la veille pour retourner dans le même établissement le lendemain.

À Lille, le système des bracelets est encore en phase de test. En Gironde, l'utilisation de ces bracelets est pour le moment suspendu. La préfecture du Nord rappelle qu'en cas de contrôle par les forces de l’ordre, ces bracelets ne remplacent pas le pass sanitaire.