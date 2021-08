Pass sanitaire en Creuse : une première journée synonyme de rodage

C'est une nouvelle habitude à prendre. Depuis ce lundi 9 août, le pass sanitaire est obligatoire pour boire un café, manger au restaurant ou se rendre à l'hôpital. À Guéret, les contrôles ne sont pas systématiques en ce premier jour d'application.

"J'ai peur de perdre ma clientèle"

"La plupart des clients sont des habitués donc je ne prends pas la peine de le vérifier", souffle ce gérant d'un bar en centre-ville. "Je contrôle les gens mais c'est contraignant", avoue Éric Vincent, le gérant du bar-tabac le Rallye près de la gare. Seuls les clients du bar sont contrôlés. "Mais j'ai peur que l'on perde toute la clientèle du bar", se désole-t-il.

Reportage au bar-tabac Le Rallye à Guéret Copier

Au Domespace, les contrôles prennent seulement quelques secondes

Au restaurant-grill le Domespace, la crainte de perdre des clients est aussi présente. "J'ai vu trois ou quatre voitures faire demi-tour ce midi", raconte Marie-Françoise Roux, la responsable du restaurant. Dès l'entrée de l'établissement, une affichette prévient "pass sanitaire obligatoire pour entrer dans cet établissement". À l'entrée, les employés utilisent leur portable personnel pour scanner le QR code. En quelques secondes, les clients pénètrent à l'intérieur. "C'est le prix de la liberté", lance Michel, pas du tout dérangé par ce dispositif.

Reportage au restaurant-grill le Domespace à Guéret. Copier

L'accueil de l'hôpital en attente de directives

Au centre hospitalier de Guéret, lui aussi concerné par l'extension du pass sanitaire, il n'y a, pour l'instant, pas de contrôle du pass sanitaire. Marie-Pascale accompagne son petit-fils pour un rendez-vous : "On nous a pris la température puis on m'a orienté vers le service." À l'accueil, on explique : "les instructions sont seulement pour les personnes qui viennent de la clinique pour les scanners et IRM", "pour l'hôpital on attend des informations de la direction". En toute logique, patients et visiteurs de l'hôpital devraient, eux aussi, bientôt montrer patte blanche.