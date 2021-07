Dordogne : Des touristes, sans pass sanitaire, très agressifs à l'office de tourisme de Sarlat

L'office de tourisme de Sarlat ne désemplit pas. Les touristes sont là, nombreux. Ils sont surtout en quête d'informations. Ils cherchent à savoir s'ils peuvent visiter un château, un jardin, une grotte, sans pass sanitaire. Certains, déçus, se mettent très en colère.

Agressifs et en colère

Le pass sanitaire n'est en vigueur que depuis 24 heures et déjà les employés de l'officice de tourisme de la capitale du Périgord noir n'en peuvent plus. "_Les gens trouvent ça compliqué_. Ils sont là depuis 10 jours, on leur impose le pass en deux jours. Certains n'ont que leur 1ere vaccination, ils n'ont pas fait la 2eme parce qu'ils sont loin de chez eux" explique Katia Veyret, responsable de l'office de tourisme.

"On ne s'appelle ni Mr Macron ni Mr Castex"

"Certains touristes sont très remontés, très agressifs et très en colere" dit encore Katia Veyret. "On leur dit qu'on ne s'appelle ni Mr Castex ni Mr Macron. On ne fait qu'appliquer les lois et on n'est logé à la meme enseigne".