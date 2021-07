Pass sanitaire : en Mayenne, les établissements culturels s’adaptent tant bien que mal aux consignes

Ce mercredi 21 juillet, le pass sanitaire sera exigé dans les lieux de loisirs et culturels accueillant plus de 50 personnes. En Mayenne, les établissements touristiques se préparent, dans un timing assez serré. Reportage d'Éléna Mangano.

Il faudra bientôt montrer patte blanche pour accéder aux lieux culturels du département. À partir de demain, plus question d’aller voir une exposition ou de visiter un site historique sans un pass sanitaire valide. Test PCR ou antigénique de moins de 48 heures, certificat de vaccination d’au moins une semaine ou de rétablissement de moins de six mois, telles sont les conditions pour débloquer le précieux sésame.

Pas de personnel supplémentaire

Les mayennais s’organisent pour être en règle tout comme les établissements culturels, qui eux, se préparent à les accueillir. Alice Arnault est responsable du service des musées au département de la Mayenne, elle explique la marche à suivre : "Le principe est simple, les agents à l’accueil scanneront un QR-Code que les visiteurs ont obtenu soit à la suite d’une vaccination, soit à la suite d’un test PCR ou antigénique, sur leur smartphone s’affichera alors un voyant vert ou rouge qui déterminera si la personne peut accéder ou non au musée". Une procédure qui ne concernera que les individus majeurs et ce jusqu’à la fin de l’été.

Faut-il alors s’attendre à des recrutements massifs pour assurer ces contrôles ? La réponse est non. "Aucun personnel supplémentaire n’a été prévu" selon Hélène Guedon, médiatrice culturelle chargée des collections au musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien, "seuls les agents d’accueil présents sur le site pourront vérifier les pass sanitaire". Même son de cloche aux Grottes de Saulges, Emmanuel d’Erceville est directeur du patrimoine aux Coëvrons, il n’embauchera pas non plus d’employés supplémentaires. "Toute la procédure se déroulera directement à l’accueil où les agents contrôleront les pass avant de délivrer un billet".

Des craintes pour les semaines à venir

Au lendemain des annonces présidentielles, Emmanuel d’Erceville a contacté les visiteurs ayant programmé une visite après le 21 juillet aux Grottes de Saulges. Résultat : une série d’annulations pour les personnes non munies d’un pass sanitaire ou ne souhaitant pas se faire tester. "Tous les jours depuis les annonces, des personnes qui avaient l’intention de réserver appellent pour connaitre les conditions d’accès" indique-t-il. Une situation qui questionne pour la suite des événements.

Hélène Guedon à son tour pointe l’incertitude liée à la fréquentation du musée. "On ne sait pas comment vont réagir les visiteurs et on ne sait pas non plus dans quelle mesure les personnes qui ont prévu de venir cet été seront vaccinées ou envisagent d’être testées". Les gérants redoutent le coup de frein à une saison estivale qui a pourtant bien commencée. Le décret officialisant l’extension du pass sanitaire aux lieux de loisirs et de culture accueillant plus de 50 personnes est paru ce mardi au Journal officiel. Coup d’envoi du pass sanitaire demain.