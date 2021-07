Pass sanitaire en terrasse : la soupe à la grimace pour les restaurateurs

Sylvie Delafenêtre est remontée comme un coucou contre l'instauration du pass sanitaire même en terrasse, "c'est dommage de le faire en terrasse" lance la patronne de La Cabane pour qui "ça ne changera rien pour le Covid, il y en aura toujours autant" prédit la cheffe d'entreprise qui n'est pas vaccinée, qui doute des chiffres de l'épidémie et qui se demande si, début août, elle pourra toujours servir ses clients dans son bar brasserie. Elle l'annonce d'emblée, elle ne contrôlera pas les clients, "ce n'est pas à moi de le faire" au risque de s'exposer aux sanctions financières et administratives prévues par la loi.

Il faut embaucher quelqu'un pour contrôler ? Je ne pourrai jamais - Sylvie

"Je ne suis pas de la police"

Alors que la profession a été largement touchée par les mesures de fermeture ces derniers mois, c'est un nouveau coup de bambou pour les restaurateurs et cafetiers. Sylvie est en cuisine et son fils, Damien Peltier, au bar et en salle. Il partage le sentiment de sa mère et évoque "la ségrégation, oui aux vaccinés, non aux non vaccinés" :

On n'a pas à contrôler, on n'est pas médecin, n n'est pas gendarmes, on est restaurateur, c'est tout - Damien Peltier

La mère et le fils ne savent absolument pas comment ils pourront mettre en place les mesures de contrôle, "à part faire le dos rond, pas la moindre idée" avance Damien. Cela pose un peu moins de souci à Nicolas, un peu plus haut dans la rue principale de Conches-en-Ouche car son établissement n'est pas très grand. "J'ai une majorité de clients qui sont vaccinés" explique le patron du café des sports "mais maintenant, l'attitude à adopter vis-à-vis des non vaccinés, ce n'est pas évident" détaille-t-il avec "cette impression d'avoir un petit peu à avoir à faire la police".

Ça met mal à l'aise aussi bien le patron que le client - Nicolas, patron du café des sports

Nicolas, le patron du café des sports, n'était pas convaincu par le vaccin. Il s'est fait vacciner pour pouvoir continuer à travailler et pour la santé de ses clients © Radio France - Laurent Philippot

Une perte de chiffre d'affaires

"On va perdre des clients" s'inquiète la patronne de La Cabane, fatiguée de ces 18 mois de pandémie. Dans son établissement, avec sa terrasse couverte, elle ne reçoit qu'en terrasse car _"les gens préfèrent être dehors, ils sont prudents quand même mes clients"dit-elle. Elle confie sa démotivation, sa dépression même, "je n'ai plus du tout envie et cette histoire de pas sanitaire, ouvrir le matin, c'est l'horreur alors que c'est le job le plus sympa au monde que j'ai fait jusqu'à maintenant". Elle se verrait même quitter la France. Le pass sanitaire en terrasse, c'est aussi une incompréhension pour Coralie Chesnais, au Donjon, qui a investi dans sa terrasse "pour faire quelque chose de joli" et qui ressent ces nouvelles mesures comme "une punition"_:

En terrasse, on est à l'air libre, à la mer, on n'a pas besoin de pass sanitaire, pourquoi sur une terrasse, on doit avoir besoin de ça ? - Coralie Chesnais

Ce sera aussi pass sanitaire pour la terrasse du Donjon à Conches-en-Ouche © Radio France - Laurent Philippot

Le mois d'août est le meilleur mois de l'année pour le Donjon qui accueille une clientèle plutôt âgée. Et la patronne du restaurant de tacler le gouvernement : "Je crois qu'ils ne se rendent pas trop compte de la répercussion économique qu'il va y avoir et aussi au niveau du mental des gens s'ils n'ont plus le droit de se faire plaisir parce qu'ils ne sont pas dans le moule". Coralie Chesnais est dans le métier depuis 30 ans, elle a commencé à l'âge de 14 ans et envisage même une reconversion professionnelle.