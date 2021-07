Pass sanitaire : encore des incertitudes pour les lieux touristiques en Sarthe

Les annonces d'Emmanuel Macron lundi soir concernant l'extension du pass sanitaire ont inquiété de nombreux professionnels du tourisme. La mesure devient par exemple obligatoire au zoo de la Flèche à compter du mercredi 21 juillet.

"Clairement, ça a été une très mauvaise nouvelle pour nous", raconte Céline Talineau, la directrice du site. Le zoo avait rouvert en mai après sept mois de fermeture. "Ça résonne comme un faux départ pour nous."

Assouplissement pour les ados

Elle estime que cette mesure entraînera entre 30 et 40% de pertes de visiteurs. Mais elle le reconnait : le fait de finalement décaler l'obligation du pass sanitaire à fin août pour les moins de 18 ans "est une bonne nouvelle"

"Ça aurait été ingérable autrement", abonde Florian Sacreste, le directeur du parc d'attractions Papéa Parc à Yvré-l'Évêque. "C'est notre cœur de cible, on est un parc familial donc par définition, ce sont des enfants avec leurs parents."

Le parc reçoit régulièrement des appels de clients souhaitant connaître les modalités d'accès. L'obligation de vérifier le pass sanitaire est également un coût supplémentaire. Papéa Parc va devoir embaucher deux à trois personnes pour cette tâche.

Le flou dans les campings

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal a déjà annoncé que le pass sanitaire ne sera pas nécessaire dans les campings. Mais dans certains cas, cela peut être un casse-tête, comme au Domaine du Houssay à Spay, à la fois un camping et une base de loisir nautique.

"On ne sait pas dans quelle catégorie on va être classé, on est une base de loisir de 40 hectares avec une fréquentation de 50.000 personnes l'été", précise Mathieu Pons, le responsable. "On ne sait pas si on devra appliquer ces nouvelles règles ni comment faire."

Au camping Les Tournesols à Sillé-le-Guillaume, le téléphone sonne régulièrement. "J'ai énormément d'appels de gens qui ont déjà réservé et qui me demandent ce qui se passe, si je les rembourse s'ils annulent", raconte Lætitia Hooghiemstra, la responsable du camping. "Ma réponse est très claire : on attend la parution du décret."

Pas de vague d'annulations

Elle est également la représentante dans la Sarthe de la fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air et ne constate pas de vague d'annulations : "les choses évoluent vite, les gens se demandent s'ils ne seront pas impactés dans deux, trois semaines. On va surtout avoir des réservations de dernière minute."

D'autant que cette situation s'ajoute au mauvais temps qui frappe le département depuis plusieurs semaines et à l'absence de touristes étrangers. Comme l'an dernier, cette professionnelle va perdre cet été entre 25 et 30% de son chiffre d'affaire par rapport à 2019.