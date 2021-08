Pass sanitaire : environ 1 800 personnes ont manifesté à Bayonne ce samedi

Pour cette dernière manifestation du mois d'août contre le pass sanitaire, la septième au total, la mobilisation a légèrement baissé, ce samedi 28 août. Ils étaient 1 800 selon notre comptage France Bleu à protester contre les mesures sanitaires. Les manifestants du collectif du Nombre Jaune ont recensé environ 2 300 personnes. Une mobilisation en baisse par rapport à la semaine précédente, où 2 000 personnes selon la police (2 900 selon les manifestants du Nombre jaune), avaient défilé. Une baisse que les manifestants expliquaient par "une chaleur de bête", sur le podium, au départ du rassemblement, place de la Liberté, devant la mairie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Et c'est effectivement sous un beau soleil que la manifestation a défilé, tournant dans le centre-ville de Bayonne, avant de se terminer place Verte. Dans le cortège, pour cette dernière manifestation avant la rentrée scolaire, de nombreux parents avaient amené leurs enfants, s'inquiétant du protocole dans les écoles, et de la vaccination pour les plus jeunes. "Même à 11 ans, on voit ce que ça fait le pass sanitaire, que papa et maman se font refouler des restaurants", explique Charlène, venue avec ses trois enfants, dont Martin, 10 ans. "Ca commence à m'énerver. On ne peut plus partir en voyage, nous on veut faire nos vacances tranquillement", proteste le jeune garçon.

Charlène est venue manifester avec Martin, son fils de 10 ans. © Radio France - Thomas Coignac

"Ils m'aident avec les pancartes" dit Daniel, qui a donné à son fils de 13 ans une pancarte où est écrit "2021 la gifle, 2022 le coup de pied au cul". Son fils Jérémy, lui semble moins concerné. "Je viens manifester parce que ça fait de la marche", dit-il.

"Les enfants ont été traumatisés par ce masque, ça a été dramatique pour mes filles". Sa fille dit même qu'elle n'a "pas trop envie d'aller au collège, parce que c'est fatigant les masques". Ludmilla promet donc 'aller manifester devant les collèges. "C'est insupportable la ségrégation entre les enfants, que les non-vaccinés qui devront être en distanciel et les vaccinés en présentiel", dénonce un père de famille, originaire de Poitiers et en vacances venu avec ses trois enfants à la manifestation. Le protocole sanitaire de la rentrée prévoit effectivement cette disposition, mais uniquement en cas de découverte d'un cas de Covid dans la classe.