Pass sanitaire et festivals : le député manchois Philippe Gosselin saisit la ministre de la Culture

Pass sanitaire obligatoire cet été pour accéder aux festivals. Dans la Manche, le député Les Républicains Philippe Gosselin alerte la ministre de la culture, Roselyne Bachelot, sur les inquiétudes des organisateurs et associations. Il alerte sur les conséquences économiques.

Depuis les annonces gouvernementales, les organisateurs notent une baisse sensible des réservations et compte tenu du contexte sanitaire, nul ne dit que les objectifs de billetteries seront atteints.

Dans la Manche, le festival "Papillons de nuit" par exemple, réinventé en "L'effet Papillons" devait se tenir du 18 au 19 août à Villedieu-les-Poêles mais les organisateurs ont décidé d'annuler cette édition, compte tenu de la mise en place du pass sanitaire.

Six semaines après l’ouverture de la billetterie, la dégradation de la situation et la mise en place du pass sanitaire ont stoppé la dynamique des ventes et ne nous permettent pas d’envisager l’organisation de L’Effet Papillons sereinement.