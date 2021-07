Tickets-restaurants, prix du gaz et de l'électricité... Ce qui change le 1er août

Hausse des tarifs de l'électricité et du gaz, mise en place d’une aide pour la rentrée sportive des jeunes, fin de la période de validité des tickets-restaurants 2020 : on fait le point sur ce qui change ce 1er août.

Le pass sanitaire sera obligatoire pour les cafés et restaurants, même en terrasse.

Hausse des tarifs de l'électricité et du gaz, fin de la période de validité des tickets-restaurants 2020, mise en place d’une aide pour la rentrée sportive des jeunes... Voici les principaux changements qui vont affecter votre vie quotidienne et qui entrent en vigueur ce 1er aout.

Augmentation des tarifs de l'électricité

Les tarifs réglementés de l'électricité augmentent de 0.48% pour les clients résidentiels. L'augmentation est de 0.38% pour les tarifs professionnels. Cela représente environ 4 euros par an sur la facture d'un particulier, et 6 euros pour un professionnel.

Selon la Commission de régulation de l'énergie, cette hausse correspond en partie à une réévaluation des tarifs liés à des montants non couverts en 2019, alors que le gouvernement avait décidé de geler les hausses.

Hausse de plus de 5% du tarif réglementé du gaz

Le tarif réglementé de vente du gaz naturel, vendu par Engie, va augmenter de 5.3% au 1er août. "Cette hausse est de 1.6% pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 3.3% pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 5.5% pour les foyers qui se chauffent au gaz" a annoncé la Commission de régulation de l'énergie dans un communiqué. Une hausse importante, de 10%, des tarifs réglementés du gaz avait déjà eu lieu en juillet. Cela concerne 3.1 millions de Français qui bénéficient encore de contrats à tarifs réglementés, contrats qui doivent disparaitre le 1er juillet 2023.

L'explication avancée est la reprise économique après les multiples confinements, plus particulièrement en Asie, où la demande et donc les prix sont élevés. Mais la Commission de régulation de l'énergie évoque d'autres facteurs, comme la forte demande de gaz pour les stockages européens, ou des opérations de maintenance en mer du Nord et l'augmentation de la consommation de gaz pour la production d'électricité.

Nouvelle forte hausse des tarifs réglementés du gaz : +5,3% au 1er août 2021 (CRE) © Visactu

Fonds de solidarité prolongé jusqu'à la fin du mois d'août

Le fonds de solidarité a été créé pour compenser les pertes des entreprises pendant la crise. Le formulaire pour les pertes liées au mois de juin est à remplir avant le 31 août. Les entreprises bénéficieront à partir du mois d'août d'une compensation de 40% de leur perte de chiffre d'affaires par rapport au mois de juin 2019. Cette aide diminue ensuite de 10%, de mois en mois : 30% pour les pertes de juillet 2021, 20% pour les pertes d'août.

"Comme nous avons répondu présent depuis le début de cette crise, depuis le premier jour de cette crise, nous répondrons aussi présent à la fin de l'été pour ceux qui auront été impactés", a cependant promis le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, donnant rendez-vous aux professionnels le 30 août pour faire le point sur leurs pertes d'activité.

Dernier mois pour utiliser les tickets-restaurants de 2020

S'il vous reste des tickets restaurants de 2020, que vous n'avez pas pu utiliser à cause de la crise sanitaire, vous avez jusqu'au 31 août 2021 pour le faire. Leur utilisation est limitée à 38 euros par jour, dimanches et jours fériés inclus. Le plafond est maintenu à 19 euros par jour dans les supermarchés.

Lancement du pass'sport

Annoncée en 2020, le pass'sport sera lancé à partir du 15 août. C'est une allocation sportive d'un montant de 50 euros, destinée aux enfants de 6 à 18 ans bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire, qui a pour but de leur permettre de prendre une licence dans un club de sport dès septembre 2021. Toutes les familles bénéficiant de l'allocation de rentrée scolaire recevront un courrier. Elles devront présenter cette lettre aux clubs partenaires de Pass'sport pour obtenir l'aide.

Hausse du tarif de stationnement "visiteur" à Paris

Dés le 1er août, le tarif pour stationner dans la capitale quand on y est pas résident augmente. Le tarif "visiteur" passe de 4 à 6 euros dans la Zone 1 (du 1er au 11ème arrondissement) et de 2.40 à 4 euros dans la Zone 2 (du 2ème au 20ème arrondissement). Cette augmentation a lieu dans le cadre de la réforme du stationnement souhaitée par la maire de Paris Anne Hidalgo. La mairie annonce sur son site internet qu'"à partir de 2h de stationnement, il est donc le plus souvent moins coûteux de stationner en sous-sol."

Le pass sanitaire étendu aux restaurants, cafés, trains dans le courant du mois d'août

L'extension du pass sanitaire aux cafés, bars et restaurants, une partie des centres commerciaux et des transports, aux hôpitaux ou encore aux maisons de retraite est prévue le 9 août, sous réserve que le Conseil constitutionnel donne son feu vert. La décision de ses membres est attendue le 5 août. Depuis le 21 juillet, le document est exigé dans les lieux culturels et de loisirs accueillant au moins 50 personnes.

Les visiteurs sont tenus de présenter une attestation de vaccination complète ou un test PCR négatif de moins de 48 heures. Le pass sanitaire sera désormais exigé dans les cafés, bars et restaurants, y compris en terrasse. Il sera également nécessaire dans les foires et les salons professionnels, les avions, les trains - où il pourra être vérifié à tout moment pendant les voyages - et les cars longs trajets. La mesure s'appliquera également aux établissements médicaux (sauf les urgences), et dans les centres commerciaux, mais uniquement sur décision du préfet du département.