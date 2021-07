Environ 3 000 personnes se sont rassemblées ce samedi 31 juillet à Pau, au départ de la Place de Verdun, contre l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants. C'est le troisième samedi de mobilisation à Pau.

Pass sanitaire et obligation vaccinale : plus de 3 000 manifestants à nouveau réunis à Pau

Les opposants au pass sanitaire sont de nouveau dans la rue ce samedi 31 juillet. Partout en France, des rassemblements sont organisés pour protester contre la politique sanitaire du gouvernement pour l'été. A Pau, environ 3 000 manifestants se sont rassemblées à partir de 10h Place de Verdun, pour ensuite défiler en centre-ville.

C'est la sixième mobilisation de contestation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants : le premier rassemblement a eu lieu le 14 juillet, deux jours après les annonces d'Emmanuel Macron, et les opposants ont ensuite défilé les deux samedis suivant, ainsi que les mardis 20 et mardi 27 juillet.

La semaine dernière, les manifestants étaient plus de 4 500 dans le cortège palois, et plus de 160 000 dans toute la France.