Ce samedi 24 juillet, ils étaient plus de 4 500 à défiler dans les rues de Pau contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants. Un mouvement, de plus en plus suivi dans la ville, qui a reçu la visite du député Jean Lassalle.

Pass sanitaire et obligation vaccinale : plus de 4 500 personnes dans les rues de Pau

Un mouvement qui ne cesse de grandir. La manifestation de ce samedi 24 juillet contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale a rassemblé près de 4 500 personnes, soit trois fois plus de que le samedi précédent. Les revendications restent les mêmes, mais le mouvement s'organise de plus en plus.

Un mouvement qui s'organise

Les manifestants se sont retrouvés sur la place Verdun à 10 heures. Trois quarts d'heure plus tard, le départ était donné pour parcourir les rues de la ville. Le cortège est notamment passé par les Halles, la place d'Espagne et la place Clémenceau. Le parcours n'avait pas été validé par les autorités, puisque le rassemblement n'était pas déclaré. Les organisateurs ont souhaité sécuriser eux-mêmes la manifestation en déployant des bénévoles munis de brassards oranges qui ont assurer le bon déroulement de l'événement.

Le cortège a rempli les rues du centre-ville palois, ici proche de la place d'Espagne. © Radio France - Dimitri Morgado

Un rassemblement qui s'est déroulé sans débordement. Le cortège s'est déplacé en scandant le mot "Liberté" et en arborant diverses pancartes. Un mouvement qui ne veut pas s'essouffler, le rendez-vous est désormais donné aux manifestants tous les samedis et tous les mardis.

Les manifestants parlent d'une atteinte aux libertés individuelles. Copier

Jean Lassalle en visite dans la manifestation

Un invité surprise a rejoint le cortège sur la place Clémenceau. Jean Lassalle, député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, est venu apporter son soutien aux manifestants. Il est allé à leur contact en se frayant un chemin dans la foule. Pour l'élu, il était essentiel d'aller à la rencontre de ses administrés. "Je n'ai pas pu faire autrement que de venir. Il y a des moments, quand le pays se disloque, se divise, se sépare, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes pour aller à la rencontre de ce qu'exprime aussi la France, explique Jean Lassalle. Aujourd'hui, il y a un mécontentement doublé d'une très grande incompréhension profonde, existentielle."

Jean Lassalle est venu discuter avec les manifestants en plein milieu de la foule. © Radio France - Dimitri Morgado

Le député considère que le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants sont des mesures "sources de divisions et inutiles". "Grâce au combat qui se mène, notamment à Pau, qui est quand même à l'avant garde, mais qui l'était aussi pour les gilets jaunes à l'époque. Ils se rendent compte que nous ne sommes plus en démocratie, il faut arrêter ça, relate l'élu. Nous avons affaire certainement à l'un des grands moments de l'histoire des Hommes parce que jamais autant de pouvoir n'ont été concentrés entre si peu de mains, tous les pouvoirs. Et il reste très peu de place pour le citoyen, quel qu'il soit."