Pass sanitaire et obligation vaccinale : un millier de personnes à nouveau mobilisées à Pau ce mardi soir

Le départ était donné ce mardi soir sur la place Verdun à Pau. Environ un millier de personnes manifestent leur colère ce mardi soir depuis 19 heures. Ils ne veulent pas du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale des soignants. Après un rassemblement de 1 500 personnes en centre-ville samedi et un autre de 150 devant le centre hospitalier ce lundi, c'est la troisième mobilisation qui pointe ces mesures en quatre jours à Pau.

La manifestation, non déclarée, regroupe des gilets jaunes, des collectifs anti-vaccin, et plus globalement des citoyens en colère. Ils se sont dirigés vers la place Clémenceau et se sont regroupés devant la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Le cortège s'est dirigé vers la place Clémenceau pour se stationner devant la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. © Radio France - Manon Claverie

Ils arborent différentes pancartes où l'on peut lire "Non au pass sanitaire", "Pas anti vaccin mais contre le pass obligatoire et ses mesures discriminatoires", ou encore "Qui vient faire de nous des cobayes, va faire de nous des cowboys". Ils scandent aussi le mot "liberté" et dénoncent "une dictature Macron".