Pass sanitaire et vaccination obligatoire: plusieurs centaines de manifestants à Bayonne

Les manifestants s'étaient donnés rendez vous sur le parvis de la mairie de Bayonne. Ils étaient plusieurs centaines en ce mercredi en début d'après midi pour dénoncer l'élargissement du recours au pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour les soignants, annonce faite par Emmanuel Macron lundi soir dernier.

Devant la mairie de Bayonne, ils étaient donc des centaines, autour d'une enceinte et d'un micro, où les anonymes étaient invités à prendre la parole. Certains partagent des anecdotes, d'autres leur mécontentement face à ces mesures plus restrictives contre les personnes non vaccinées.

Pas forcément opposés au vaccin

Dans la foule, des manifestants qui n'avaient jamais battu le pavé. C'est le cas par exemple de Delphine originaire des Landes. "Nous on est pour la liberté de choisir. On est ni pro vaccin ni anti-vaccin. _On veut pouvoir choisir le fait de se faire vacciner ou non_, de pouvoir aller où on en a envie. C'est pour ça qu'on se mobilise pour nos enfants aussi, les générations futures". Par opposé par principe au vaccin en général, elle émet des doutes quant aux dernières générations de vaccin, ceux à ARN-messager tels que le Pfizer ou le Moderna."On ne sait pas les risques sur le long terme. "On n'est pas contre sur la durée, mais dans l'immédiat, on veut attendre". Un choix qui n'est plus vraiment sur la table quand on sait qu'à partir de début août, toutes les personnes qui n'auront pas leur pass sanitaire ne pourront plus manger au restaurant, voir un film au cinéma, etc. La plupart pointent du doigt ce type de vaccin, mais aussi l'injonction du président de la République. Sur la bannière dressée pour l'occasion, on peut lire "bienvenue en dictature sanitaire".

Attendre jusqu'au vaccin français

Céline elle est en vacances au Pays basque avec son mari. Tous les deux infirmiers eux ne veulent pas se précipiter non plus. Ils préféreraient attendre le vaccin du laboratoire français Sanofi attendu pour la fin de l'année."On aimerait avoir le choix et tout au moins une latitude, parce que là où on nous impose quelque chose à brûle pourpoint comme ça en 15 jours pendant les congés, donc, évidemment, les gens vont se retrouver complètement pieds et poings liés. Le vaccin Sanofi français sort à la fin de l'année, on aimerait au moins qu'on puisse atteindre celui là qui est sûrement moins dangereux qu'un vaccin ARN, comme on essaye de nous le faire croire."

Les interventions se sont enchaînés une bonne partie de l'après midi, sous les applaudissements du reste de la foule.