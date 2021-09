Pass sanitaire facultatif et centre-ville piéton pour la braderie de Tarbes

La braderie de Tarbes a débuté ce vendredi et se termine samedi soir. Les commerçants, fixes et ambulants, sont là de 10h à 19h pour une ambiance de fête et de bonnes affaires en perspective pour cet événement très attendu par les Tarbais et les habitants des Hautes-Pyrénées. Tout est fait pour que les gens aient envie de se promener dans le centre-ville de Tarbes.

Le centre-ville est piétonisé :

rue Maréchal Foch,

avenue du marché Brauhauban

rue Pierre Cohou

rue de Gonnès

rue Brauhauban

place Jean Jaurès

rue Desaix

La mairie de Tarbes rappelle que le samedi après-midi le stationnement est gratuit dans les rues et au parking Brauhauban. Autre argument pour attirer les clients : les animations. Ferme en balade, circuit de poneys à roulettes et quatre châteaux glonflables pour les enfants. Tout cela en plus des étals des commerçants ambulants. et les commerçants fixes qui écoulent leurs stocks de l'été en ce week-end de rentrée. Par ailleurs les organisateurs confirment que le pass sanitaire n'est pas obligatoire. Ils espèrent que la traditionnelle manifestation anti-pass du samedi après-midi ne viendra pas perturber la braderie.