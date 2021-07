Pass sanitaire : "On fera ce qu'on pourra pour les contrôles" assure un syndicat de police à Tours

À partir du mercredi 21 juillet, le pass sanitaire deviendra obligatoire dans les lieux culturels et de loisirs. Comme pour les attestations de sortie et le couvre-feu, la police est censée faire des contrôles. Mais à Tours comme ailleurs, elle n'aura pas toujours les moyens de ses ambitions.

Pour aller au cinéma, au musée ou dans un parc de loisirs, il faudra montrer patte blanche à partir du mercredi 21 juillet. Le pass sanitaire devient obligatoire dans les lieux culturels et de loisirs, avant l'extension aux bars, restaurants et grands centres commerciaux dès le mois d'août. Les établissements concernés sont censés veiller à ce que leurs clients aient une couverture vaccinale complète de moins de sept jours ou un test négatif au Covid pour pouvoir rentrer.

Mais que se passera-t-il si tout le monde ne joue pas le jeu ? Ou que des personnes sans pass sanitaire tentent quand même tenter leur chance ? Car en cas de non-respect de ces règles, les patrons fautifs s'exposent à des amendes pouvant monter jusqu'à 45.000 euros. Pour veiller à ce que les choses se passent bien, le gouvernement assure qu'il y aura des contrôles. Ils seront effectués par les forces de l'ordre, ce qui ne les réjouissent pas.

Nous sommes en sous-effectif - Thierry Pain, secrétaire régional du syndicat Unité SGP-Police FO à Tours

"On priorisera les interventions, assure Thierry Pain, secrétaire régional du syndicat Unité SGP-Police FO, basé à Tours. Car depuis quelques années, nous sommes en sous-effectif." Les 28 postes de policiers supplémentaires promis par Gérald Darmanin n'arriveront qu'en septembre.

"On fera ce qu'on pourra pour les contrôles du pass sanitaire, poursuit le syndicaliste. Avec les attestations ou le couvre-feu, nous n'avions déjà pas pu remplir toutes les missions qui nous étaient demandées. Là, ce sera la même chose. Si nous sommes appelés pour des missions de police-secours, ce qui est la base de notre métier, c'est-à-dire des accidents, des agressions, des vols, le pass sanitaire passera en second. Mais si ça dégénère parce qu'un patron de cinéma ne veut pas faire entrer une personne qui n'a pas de passe et qui devient violente, là on enverra du monde de suite."