Pass sanitaire : il ne sera pas nécessaire dans les centres commerciaux du Loiret

Alors que le pass sanitaire fait son entrée dans notre vie de tous les jours à partir de ce lundi, notamment au restaurant, au bar, mais aussi dans les trains longues distances (TGV et Intercités) et même à l’hôpital, hormis pour les urgences, il ne sera finalement pas nécessaire dans les grands centres commerciaux du Loiret indique la préfecture.

"Suivant la situation de risque épidémiologique dans le département, la Préfète pourrait être amenée à décider de l’extension du passe sanitaire pour accéder aux grands centres commerciaux", selon un communiqué transmis dans la soirée ce dimanche soir. "Compte tenu des taux d’incidence dans le département à ce jour, cette décision ne se justifie pas dans l’immédiat. Cependant, toute dégradation de la situation sanitaire conduirait à prendre ces mesures dans les plus brefs délais."

Un décret, paru ce dimanche au journal officiel, rend possible l'instauration de ce pass sanitaire dans les centres commerciaux et commerces de plus de 20 000 m², ce qui concernerait Place d'Arc, à Orléans, et Cap Saran.