Pass sanitaire au centre commercial Beaulieu : des embauches, des tests à l'entrée, et des inquiétudes

Le centre commercial Beaulieu, le seul à faire plus de 20 000 m2 en Charente-Maritime, impose le pass sanitaire pour entrer à partir de ce lundi 16 août.

La question n'était pas de savoir si le pass sanitaire allait être imposé au centre commercial Beaulieu, à Puilboreau, à côté de La Rochelle, mais quand. Tous ceux qui y travaillent s'y attendaient. La décision prise par le préfet vendredi 13 août n'a surpris personne. Ce centre commercial est le seul à faire plus de 20 000 m2 en Charente-Maritime.

Conséquence, il a fallu s'organiser. Mathias Burès, le patron des lieux, a eu à peine plus de 48h pour enchaîner les réunions, les coups de fils... Pour que tout soit prêt lundi 16 août. "Nous avons dû embaucher huit agents de sécurité supplémentaires, dévoile le directeur. Ils seront postés par deux aux quatre entrées du centre. Leur rôle, bien sûr, ce sera de contrôler le pass sanitaire." Une main d'oeuvre qui a un coût : pour Mathias Burès, cette nouvelle mesure représente un budget de 50 000 euros par mois.

Désormais, au moins jusqu'à la fin du mois d'août, il faut donc soit être complètement vacciné, soit présenter un test PCR ou antigénique négatif, de moins de 72 heures. Pour quelques clients croisés, des habitués, cela ne pose pas de problème : "Moi, je suis vacciné, j'ai mon QR code, cela ne va rien me changer", confirme Christophe. Idem pour Pierrick, qui pousse un chariot bien rempli quelques allées plus loin.

Mais les commerçants de la galerie, eux, sont inquiets. Déjà la semaine passée, tous ont constaté une baisse de la fréquentation : "Il y a eu moitié moins de monde dans mon magasin", confirme Céline, la responsable d'une boutique de vêtements pour hommes. Même constat du côté d'Isabelle, qui tient elle un magasin de chaussures.

Les commerçants de la galerie marchande craignent de voir la fréquentation baisser avec le pass sanitaire. Une fréquentation déjà divisée par deux depuis une semaine. © Radio France - Lise Dussaut

Isabelle est encore dans le flou : "Pour l'instant, je ne sais pas trop quelles vont êtres les conséquences du pass sanitaire sur ma boutique. Moins de monde, c'est certain. _On nous a déjà dit de nous préparer à perdre environ 35 % de nos clients_. Déjà qu'il n'y a pas grand monde..."

Certains commerçants réfléchissent à réduire leurs effectifs

Et il va falloir, là aussi, s'organiser. "Je pense aux commandes en ligne par exemple. Je ne vais pas obliger un client à faire un test uniquement pour retirer une paire de chaussures ! Non, pour les commandes passées à partir de la semaine prochaine, j'appellerai chaque client, voir s'il est vacciné ou non." Si ce n'est pas le cas, la gérante fixera un point de rendez-vous avec l'intéressé.

C'est encore une fois la douche froide - Céline, responsable d'un magasin de vêtements pour hommes

Céline a elle la chair de poule : "C'est encore une fois la douche froide. On a été fermés plusieurs mois cette année encore. Maintenant, c'est ça. J'ai des CDI (Contrats à durée indéterminée) et des CDD (Contrats à durée déterminée). Peut-être que je ne pourrai pas renouveler certains CDD après août. _Si l'activité baisse, je vais devoir me séparer de certains membres de mon équipe_."

Un barnum installé à l'entrée pour faire des tests antigéniques

Le directeur Mathias Burès a fait le tour de toutes les boutiques pour tenter de les rassurer. Il a aussi vu avec la pharmacie du centre commercial pour qu'un barnum soit installé à l'entrée. "Ainsi, _même si l'on n'a pas de pass sanitaire en arrivant, il sera possible de se faire tester rapidement_."

Pour éviter de trop grandes files d'attente, le directeur l'assure : "Mon équipe se tient prête à venir en renfort si besoin. On fera appel à d'autres personnes pour contrôler les QR codes si on voit que la file commence à s'allonger."