Pass sanitaire : "j'ai presque plus peur du vaccin que du covid" témoigne Brigitte, gilet jaune et anti pass

Brigitte est Paloise, et elle est de toutes les manifestations : à Pau, à Tarbes, à Bayonne, elle est toujours en première ligne. Il faut dire qu'elle a l'habitude, puisqu'elle est gilet jaune, et que les mobilisations, c'est son quotidien : "je me bats sur le terrain depuis trois ans déjà en tant que gilet jaune. Je me suis toujours sentie impliquée, touchée par les problèmes des autres, donc je suis là dans tous les combats".

Son combat aujourd'hui, c'est celui contre la vaccination. Mais c'est moins la colère qui l'anime que la peur désormais. Brigitte refuse l'injection contre le covid car elle a peur des effets secondaires, notamment les thromboses dont elle a entendu parler, en raison de pathologies héréditaires dont elle et sa famille souffrent : "ça fait vraiment peur de se faire vacciner, étant donné que j'ai déjà fait deux phlébites, et même un petit AVC, j'ai presque plus peur du vaccin que du covid".

Conséquence, Brigitte se retrouve coincée entre son refus du vaccin et les obligations sanitaires. "je suis obligée de laisser tomber mon métier" raconte-t-elle avec une petite voix. "Je suis barmaid en discothèque, c'est ma passion depuis toujours, donc aujourd'hui je me retrouve dans une situation de précarité, que j'ai du mal à gérer".

"Je suis triste, et je suis en colère" lâche-t-elle alors que des larmes lui montent aux yeux. "Je suis bloquée dans tous les sens et c'est très dur à supporter pour moi". Brigitte l'assure, elle ne se fera jamais vacciner contre le covid, même s'il devient la norme, et elle compte bien continuer à manifester son refus à chaque occasion.

Aujourd'hui, ce qu'il lui reste, c'est de pouvoir filmer les manifestations pour un média indépendant. Dans le cortège, elle est munie d'une perche et d'un téléphone pour tout retransmettre sur les réseaux sociaux en direct. Elle espère un jour être rémunérer pour ça, et pouvoir en faire son nouveau métier.