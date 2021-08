Pass sanitaire : "Je refuse quelques habitués, c'est un crève-cœur"

Le pass sanitaire est étendu depuis ce lundi à de nombreux lieux et activités de la vie quotidienne comme les bars-tabac-PMU. Des endroits conviviaux qui réunissent souvent les mêmes personnes. Aujourd'hui, les patrons doivent contrôler le pass sanitaire de leur client, non sans difficultés.

"Monsieur, votre masque ! Madame, pourrais-je avoir votre pass sanitaire ?" Sophie et Rémi jouent le jeu dans le bar-pmu de Fonsorbes au sud de Toulouse. Il était déjà en vigueur depuis le 21 juillet dans les lieux de loisirs et de culture accueillant au moins 50 personnes, le pass sanitaire est étendu depuis hier à de nombreux lieux de la vie quotidienne comme le PMU de Fonsorbes.

Je m'attends à des contrôles la semaine prochaine - Sophie, co-gérante du PMU de Fonsorbes

Un crève-cœur pour les gérants

Rémi, le co-gérant Nicolas 2 dans le centre-ville de Fonsorbes connaît parfaitement sa clientèle. Ce qu'il aime, c'est servir, échanger avec les habitués. Aujourd'hui, c'est une nouvelle source de problèmes qui s'ajoute avec ce pass sanitaire.

Sophie a peur de voir son chiffre d'affaires baisser. © Radio France - Louis Fontaine

"C'est désagréable de refuser des gens qui viennent depuis des mois, qui sont gentils, qui vous font vivre. On a le couteau sous la gorge. Comment on fait pour gérer nos habitués ? C'est souvent eux qui viennent faire leurs jeux, leurs grattages, leurs lotos, leur PMU. Ils sont tous là tous les jours. Et là, ils ne vont pas venir. Ils ont peur. On va être obligés de donner des tickets dehors et les passer à la machine ? C'est impensable".

Les clients partagés

Du côté des habitués, la peur du contrôle n'est pas présente "si je ne dois plus consommer ici, tant pis" lance Samir en attendant sur la terrasse quand Sandrine, vaccinée comprend cette mesure "c'est comme ça qu'on va avancer, c'est dur pour les patrons mais c'est la loi".

Les gérants essayent même de motiver tant bien que mal les plus récalcitrants à aller se faire vacciner. Une nouvelle étape encore difficile à manœuvrer pour les professionnels du métier dans les communes.