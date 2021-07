Pass sanitaire jugé discriminatoire : en Mayenne, un collectif citoyen appelle à "défendre nos libertés"

Alors que le Parlement débute ce mercredi 21 juillet l'examen du projet de loi sur le pass sanitaire, chez nous, en Mayenne, les opposants à la politique et aux mesures anti-Covid du gouvernement se structurent.

Un mouvement vient d'être créé, le "Collectif Mayenne Défense des Libertés", qui appelle à descendre dans la rue samedi 24 juillet à Laval.

Il revendique déjà plusieurs centaines d'adhérents, vaccinés ou non-vaccinés, de toutes catégories sociales, actifs et retraités, précisent ses fondateurs. Laurette Josserand, hypnothérapeute à Evron, est la porte-parole de ce collectif : "ce n'est pas un combat. On le voit comme un mouvement de masse, de réunification pour défendre nos droits, définis par la Déclaration des Droits de l'Homme, et par nos libertés qui sont menacées totalement et les risques que nous encourrons, des risques de clivage, d'exclusion, de discrimination, de précarité. Il ne nous appartient pas de juger, au sein de notre collectif, les choix de chacun de se faire vacciner ou pas, c'est une liberté personnelle. Le gouvernement joue-t-il avec la peur ? C'est possible que ça exercer une pression pour nous empêcher d''être dans le libre-arbitre".

Laurette Josserand précise que les manifestants, au comportement douteux, ne seront pas les bienvenus samedi. Le week-end dernier, il y a eu des dérapages dans certaines villes, certains avaient arboré une étoile jaune, symbole de la persécution des juifs par le régime nazi pendant la seconde guerre mondiale.