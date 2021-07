Pass sanitaire : l'incertitude dans les campings de la Côte d'Opale

Le pass sanitaire deviendra-t-il indispensable pour passer ses vacances au camping ? Les professionnels de l’hôtellerie de plein air sont toujours dans l'attente des décrets d’application. L’enjeu, c'est l'entrée des terrains de camping, et les accès aux piscines, notamment couvertes.

En plus des "quilles en l’air", ces coques de bateaux retournées, transformées en logement, ce qui attire les vacanciers au camping de la Falaise, à Equihen-plage,dans le Boulonnais, c’est la piscine. Elle en partie intérieure.

A Equihen, le camping de La Falaise, est connu pour ses "quilles en l'air", ces coques de bateaux retournées et transformées en logements, avec vue sur mer. © Radio France - Matthieu Darriet

Un casse-tête pour Jean-Paul Accart, le responsable de ce terrain municipal : "Pour moi, c'est ingérable, car dans notre piscine, l'extérieur communique avec l'intéreiur. Je ne vois pas comment nous pourrions bloquer l'accès, seulment à lintéreiur."

Des risques d'annulations de séjours

"Cela pourrait bloquer des réservations ou entraîner des annulations. Les gens ont réservé il y a longtemps et ils ne sont pas tous vaccinés, poursuit Jean-Paul Accart. Et faire des tests, tous les deux jours, ce c'est pas possible. "

Le gérant du camping évoque la nécessité d'embaucher du personnel en plus pour assurer ces contrôles. Mais les professionnels ignorent encore s'ils devront se faire à l'entrée de la psicine, seulment, ou, plus simplement, lorss de l'accès au camping.

Les vaccinés entendent profiter

Pas de quoi gâcher les vacances des touristes qui sont déjà vaccinés, comme Denis, un Belge : "Nous somme vaccinés depuis plus de quinze jours, tous les deux, car nous sommes pour. Et donc, ils peuvent imposer tout ce qu'ils veulent, nous n'avons pas de problème avec cela."

Il faurdra embaucher du monde au camping de La Falaise, à Equihen, si le pass sanitaire s'impose à l'entrée de la piscine, qui est à la fois intérieure et extérieure. © Radio France - Matthieu Darriet

Audrey et sa famille seront bientôt à jour de vaccins… mais elle l'ont fait à contre-coeur : "Mon fils s'est fait vacciner, à cause du pass sanitaire, comme cela début août tout le monde aura accès au pass."

Je me sens obligée de le faiore, parce que sinon, nous ne pourrons plus aller au restaurant et à la psicine.

Comment contrôler le pass ?

Laetitia est infirmière libérale. Elle est originaire des Pyrénées-Orientales, un département très touché par le variant delta. Elle est vaccinée, avec son conjoint, alors l’idée du pass sanitaire pour accéder à la piscine, ne la surprend pas : "L'après midi, quand il y a du monde, on est collés-serrés, donc c'est vrai que ce serait pas mal. Le matin ça va encore, c'est gérable. Mais avec un seul maître-nangeur, pour tout contrôler, ce n'est pas faisable."

La saison qui s'annonçait exceptionnelle, en terme de fréquentation, pourrait donc assez vite se tranformer en cascade d'annulations, pour les professionnels.