Pass sanitaire : la galère des tests dans le Sarladais

Selon l'endroit où vous vous trouvez, il devient de plus en plus difficile d'avoir un rendez-vous en pharmacie ou en laboratoire. Dans le Sarladais et dans la Vallée de la Dordogne, par exemple, c'est le parcours du combattant. Entre 4 jours et 4 semaines d'attente pour bénéficier d'un test.

Le pass sanitaire est entré en vigueur mercredi 21 juillet dans les "lieux de loisirs et de culture" rassemblant plus de 50 personnes. Il sera étendu à d'autre espaces en août.

Pas évident de profiter des vacances quand on a pas ses deux doses de vaccin et qu'on mise sur les test PCR et antigéniques pour accéder aux festivals ou aux lieux touristiques. Surtout si on est vers Sarlat ou dans la Vallée de la Dordogne.

Dans la capitale du Périgord Noir, il faut s'y prendre 4 semaines à l'avance pour avoir un test antigénique en pharmacie, ou une semaine pour un test PCR en laboratoire. A Bergerac nettement moins d'attente: 4 jours.

L'offre ne suit pas la demande

Selon Gilles Moreau, pharmacien au Buisson de Cadouin, " il faudrait que plus de pharmaciens se mettent à faire des test, mais ils ne le font pas. Du coup, nous on est débordés. Je refuse 50 personnes par jour ". Dans sa pharmacie, il y a deux semaines et demi d'attente.

Le directeur des Laboratoires Novabio en Dordogne, Henry-Pierre Doermann, explique quant à lui avoir augmenté les capacités de prélèvement et d'analyse depuis l'instauration du pass sanitaire, " mais on constate malgré ça que c'est très tendu". Bientôt il nous faudra trier et donner la priorité aux cas contacts et aux personnes symptomatiques." Une situation connue du Ministère de la Santé selon lui.