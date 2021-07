Pass sanitaire : la seule piscine extérieure de Nantes loin de faire le plein malgré la chaleur

On a dépassé les 30 degrés à Nantes, ce mercredi 21 juillet, et pourtant la piscine extérieure des Dervallières était loin d'être prise d'assaut. L'obligation du pass sanitaire, à partir de ce même jour, y contribue certainement beaucoup.

Les nageurs sont encadrés par six maîtres-nageurs et quatre régulateurs à la piscine des Dervallières.

Pas besoin de jouer des coudes pour pouvoir faire des longueurs. La piscine des Dervallières - seule piscine extérieure de Nantes - n'a pas connu sa fréquentation habituelle, ce mercredi 21 juillet, alors que l'obligation du pass sanitaire vient d'y entrer en vigueur.

On ne va pas se mettre un coton-tige dans le nez juste pour aller à la piscine

_"_Je me suis dit que, sans doute, il y allait avoir pas mal de place, raconte Joachim, allongé sur sa serviette, parce que tout le monde n'est pas vacciné et puis on ne va pas se mettre un coton-tige dans le nez juste pour aller à la piscine." À côté de lui, Marie-Pascale ajoute : "c'est quand même une position bizarre, tu profites d'un privilège un peu de manière coupable parce que nous on a eu la chance d'être vaccinés rapidement".

"Il n'y a presque personne !" Copier

Sans double dose de vaccin ou test au covid 19 négatif, impossible de rentrer. Sandrine est vaccinée, pour elle, rien de compliqué : "à l'entrée, ils ont scanné mon QR code, une croix verte s'est affichée sur l'écran et j'ai pu passer". Pour sa fille de 5 ans, il n'y avait rien à faire puisque le pass sanitaire n'est pas obligatoire pour les mineurs.

Fréquentation en forte baisse

"La fréquentation sera limité, concède Franck Cornuault, responsable adjoint du service des piscines à Nantes, parce que, aussi, ça va ralentir les entrées. On fera le bilan dans quelques jours pour voir la tendance que cela va prendre."

Le pass sanitaire est obligatoire pour les personnes majeures. © Radio France - Paul Sertillanges

Avant la pandémie de covid 19, lors des pics de chaleur, la piscine des Dervallières pouvait accueillir jusqu'à 1 500 personnes par jour (au total, pas simultanément). Depuis, une jauge de 250 nageurs simultanés a été instaurée, ces dernières journées de forte chaleur tournaient plutôt autour de 600 personnes par jour. Ce mercredi 21 juillet, la fréquentation était bien plus faible encore.