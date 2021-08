Pass sanitaire : Laurence, "très incluse dans la société mais hors la loi au 31 août"

Sur la terrasse de sa maison, à Pau, Laurence Hournieu assure qu'elle s'est "toujours sentie incluse dans la société". À partir du 31 août, la bibliothécaire de 45 ans devra présenter un pass sanitaire à l'entrée de la médiathèque André Labarrère, où elle travaille. "Je vais être considérée comme hors la loi et devoir faire une espèce de coming-out dégueulasse, dire haut et fort que je ne suis pas vaccinée". Elle en a parlé avec son compagnon, chef cuisinier, lui aussi soumis au pass sanitaire. "On s'est dit qu'on pouvait tenir un mois ou deux, temporiser en prenant des vacances... mais à vrai dire je ne sais pas du tout ce que nous allons faire", s'inquiète Laurence Hournieu.

Inquiète pour la scolarité de son fils, non vacciné

Elle refuse de parler de "vaccin" contre le Covid. Elle utilisera le terme "injection" tant que les essais de phase 3 ne seront pas terminés, c'est à dire jusqu'en 2023. Pourtant, elle et son fils de 16 ans sont à jour de leurs vaccins obligatoires. Elle s'inquiète du fait que l'adolescent, qui a déjà appris qu'il ne pourrait plus jouer au foot tant qu'il ne serait pas vacciné, finisse par se retrouver "déscolarisé. Ils ont déjà dit aux gamins qu'ils les testeraient massivement et que, puisqu'ils vont détecter des cas de Covid étant donné que le variant est plus contagieux, les élèves non vaccinés feraient l'école à la maison".

Je ne suis pas très à l'aise dans les manifestations, au milieu des gens qui haranguent la foule et scandent des slogans. Mais je trouve que quand on touche à nos libertés individuelles et notre intégrité physique, il faut dire de manière pacifique que nous ne sommes pas d'accord.

Laurence Hournieu

Laurence Hournieu n'a plus confiance en la politique pour croire le gouvernement. "Il y a trop de conflits d'intérêts." Elle qui votait "plutôt écolo" d'habitude, n'a pas voté, pour la première fois de sa vie, aux élections régionales et départementales de juin. "Trop d'écœurement, on se dit que voter c'est alimenter ce système qui ne va plus". Elle le fait savoir dans la rue, depuis plusieurs semaines, même si ce n'est pas son style : "Je ne suis pas une militante politique, je n'ai jamais été syndiquée... je ne suis d'ailleurs pas très à l'aise dans les manifestations, au milieu de gens qui haranguent la foule et scandent des slogans. Mais je trouve que quand on touche à nos libertés individuelles et notre intégrité physique, il faut dire de manière pacifique que nous ne sommes pas d'accord".

La quadragénaire, originaire de Pau, qui ne veut "surtout pas passer pour une complotiste" bien qu'elle s'informe en partie sur des sites qui le sont, affirme malgré tout :"Si ce vaccin devient une norme sociétale, je m'y plierai. Mais cela va laisser des traces."