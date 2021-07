Pass sanitaire : Le camping Méditerranée Plage de Vias attend les précisions

Comment l'extension de l'usage du pass sanitaire va-t-elle affecter l'organisation des campings? Le document ne sera pas demandé à l'entrée, mais il pourra l'être pour certains de ces services. Ce sera le cas pour les restaurants, bars et cafés à l'intérieur des campings. Les piscines pourraient aussi être concernées. Un décret doit être publié dans les prochains jours.

Jusqu'ici, le Camping Mediterranée Plage de Vias (Viasse) se destinait à une belle saison estivale avec des réservations plus tôt que prévu et beaucoup de vacanciers pour les mois de juillet et août, surtout des Français (90%, contre 60% avant le Covid-19). De quoi rattraper les mauvais chiffres du début de l'année.

Avec les annonces d'Emmanuel Macron, la direction et les campeurs nagent en plein flou. Le camping compte deux bars et deux restaurants ainsi que des piscines. Et depuis deux jours, le téléphone n'arrête pas de sonner. "On a quelqu'un toutes les dix secondes, assure Ella Onderwater, responsable de la réception du camping. Les gens demandent comment ça va se passer pour les animations, pour la piscine, pour les enfants... Maintenant, notre métier, c'est de les rassurer", rit-elle.

Mais la direction n'en sait pas plus. "Pour l'instant, ce que l'on sait, c'est que nos bars et restaurants seront soumis au pass sanitaire comme tous les autres bars et restaurants, explique Philippe Robert, directeur du camping. Et qu'il ne sera pas exigé à l'entrée. Normalement, les piscines ne seront pas concernées. Mais ça peut changer..."

"Si les piscines sont concernées, ça serait compliqué. Là, on commencerait à toucher l'ADN de notre établissement" - Philippe Robert, directeur du camping Méditerranée Plage de Vias Copier

Françoise Trier est la gérante de l'un des deux bars du camping. Elle est un peu perdue. "On sait pas trop comment on va faire encore, rit-elle. C'est compliqué de contrôler pour tout le monde. On n'est pas des gendarmes. Ca demanderait d'embaucher, d'avoir plus de moyens..." L'équipe est en tout cas vaccinée, ce qui règle la question de la vaccination obligatoire pour ces professionnels.

Alizée a quitté sa Haute-Savoie pour profiter du camping avec ses enfants et une amie. La Maman n'est pas vaccinée. Mais ce n'est pas le pass sanitaire qui va bouleverser ses vacances. "Je préfère aller à la mer ou prendre des repas à emporter plutôt que d'avoir le pass sanitaire pour aller à la piscine ou au restaurant", indique-t-elle. Pour l'instant, aucun vacancier n'a annulé sa réservation.