Pass sanitaire : le contrôle par la police, "une aberration", pour un restaurateur caennais

À partir de lundi 16 août, finies la souplesse et la pédagogie dans les contrôles de police pour le pass sanitaire. Les forces de l'ordre peuvent contrôler aléatoirement les lieux recevant du public où il est étendu depuis lundi 9 août. À Caen, les restaurateurs sont prêts, non sans inquiétude.

"La grande inconnue"

"On est bien en place, on a tout ce qu'il faut pour scanner les gens". Dans cette boulangerie du quartier des Rives de l'Orne, les serveuses ne sont pas inquiètes. "Il n'y a pas de problème, donc si jamais il y a un contrôle, on sera prêt. On est déjà prêt." De l'autre côté de la place, le co-gérant du Bistrot est bien moins rassuré. "C'est la grande inconnue", reconnaît Maxime Posada. Ce qui le préoccupe, c'est le contrôle d'identité. "Nous, on vérifie juste que les gens aient leur pass sanitaire. On ne contrôle pas leur identité, on n'a pas le droit." Seules les forces de l'ordre y sont autorisés. Alors, si un client présente un pass sanitaire qui ne lui appartient pas ? "On ignore si l'on sera responsable, on ne sait pas trop."

Ils vont s'habiller en civil et regarder comment on procède

En face sur l'autre rive, Stéphane est catégorique. "Ce n'est pas mon problème", assure le propriétaire du bar-tabac Le Longchamp. "Il y en a des faux, mais que voulez-vous ? On ne peut pas contrôler l'identité des clients." Et si contrôle, il y a ? "Comment la police va faire pour vérifier, puisqu'on ne conserve pas l'historique de la présentation des pass sanitaires ? C'est une aberration." Stéphane a déjà sa petite idée en tête. "Je pense qu'ils vont venir habiller en civil pour se faire contrôler par nous. Ils vont s'asseoir, boire un café et après, ils vont regarder comment on procède."

Dans le cas où un restaurateur ne demande pas le pass sanitaire, il risque un utlimatum de 24 heures, puis une fermeture administrative de sept jours maximum. La sanction passe à un an d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende en cas de récidive dans les 45 jours.

Les clients, de leur côté, risquent une amende forfaitaire de 135 euros ou une amende maximale de 750 euros, en cas d'utilisation de pass frauduleux ou de défaut de pass. L'amende grimpe à 1 500 en cas de récidive dans les deux semaines et à 3 750 euros et six mois de prison au bout d'une troisième violation en un mois.