EN IMAGES. Le cortège de manifestants s'allonge à Orléans, deux jours avant l'élargissement du pass sanitaire

La colère s'amplifie à Orléans, deux jours avant l'élargissement du pass sanitaire aux restaurants, transports, certains centre commerciaux... Ce samedi après-midi, ils étaient plus de 4.000 à descendre dans la rue, selon les organisateurs, plus de 1.500 selon notre comptage.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Parmi les manifestants, des soignants ont décidé de marcher ce samedi, pendant leurs vacances ou leurs jours de congés, pour protester contre l'obligation vaccinale des personnels de santé. Parmi eux, Marjorie est aide-soignante. Non-vaccinée, elle ne sait pas si elle pourra continuer à travailler à partir du 15 septembre. "Je vais devoir faire un test PCR toutes les 72 heures pour pouvoir accéder à mon poste et toucher mon salaire", regrette-t-elle.

Marjorie est aide-soignante dans le Loiret, elle refuse de sa faire vacciner et de faire vacciner ses enfants. Elle ne sait pas si elle pourra garder son emploi à partir de septembre. © Radio France - Cécile Da Costa

Patricia, elle, connaît déjà son avenir. Infirmière depuis sept ans dans un établissement de santé loirétain, elle n'est pas vaccinée. "Je suis en vacances trois semaines, et au retour, mon employeur va me dire de rester chez moi", explique-t-elle. "Ma seule faute c'est de ne pas être vaccinée et pour ça on me met hors de la société, je n'aurai plus de salaire." Elle ajoute qu'elle n'est "pas contre la vaccination, seulement contre les lois liberticides".

Dans le cortège ce samedi, des représentants de syndicats de santé comme Chantal, éducatrice spécialisée déléguée de Sud santé sociaux. Les semaines précédentes elle manifestait déjà contre le pass © Radio France - Cécile Da Costa

Pour de nombreux manifestants ce samedi, la décision rendue par le Conseil Constitutionnel jeudi a été "la goutte d'eau qui fait déborder le vase", comme l'explique un orléanais présent dans le cortège.

Ce samedi après-midi, les nombreux manifestants sont partis de la place de la République. Selon notre comptage, ils étaient environ 500 de plus que la semaine dernière. © Radio France - Cécile Da Costa

A la fin de la mobilisation, Aurélien, l'un des manifestants, a appelé à un rassemblement au marché couvert "pour lancer une discussion". "Je trouve que faire une manifestation d'un point A à un point B, puis tous repartir chez soi, ça n'est pas forcément très intéressant", explique-t-il. "La semaine dernière, on était une petite trentaine à se retrouver pour discuter après le rassemblement."

Aurélien, un manifestant venu du Chécy, a appelé à une "discussion", au marché couvert d'Orléans après la mobilisation. Il estime qu'une manifestation doit aussi être "un lieu d'échange". © Radio France - Cécile Da Costa