Pass sanitaire : le maire de Montargis accusé d'en faire trop par les syndicats d'enseignants

Début septembre, Benoit Digeon a pris un arrêté municipal pour imposer le pass sanitaire à tous les utilisateurs des gymnases de Montargis. Ca concerne aussi les enseignants et accompagnants de groupes scolaires et à terme, les élèves de plus de 12 ans. Un cas unique dans le Loiret.

Depuis quelques jours, le maire LR de Montargis, Benoit Digeon, s'est mis à dos les syndicats d'enseignants et plus précisément les professeurs d'EPS, Education Physique et Sportive. En cause : un arrêté municipal datant du 3 septembre. Il impose que tous les utilisateurs des gymnases de Montargis, âgés de plus de 18 ans, présentent un pass sanitaire à l'entrée ou un test négatif de moins de 72 heures. Le texte, qui a été validé par la Préfecture du Loiret, concerne également les enseignants et les accompagnants de classes qui viennent pratiquer dans ces gymnases. Et à partir du 1er octobre, l'arrêté concernera aussi les élèves de plus de 12 ans.

On vit déjà une période compliquée et là, on a un petit maire qui vient nous imposer une contrainte de plus

Laurianne Delaporte, enseignante et secrétaire départementale du syndicat Snuipp © Radio France - Anne Oger

" On nage en plein délire" s'énerve Laurianne Delaporte, co-secrétaire du Snuipp-Fsu dans le Loiret. Selon elle, les enseignants et les accompagnants de groupes scolaires n'ont pas à subir cette mesure dans les gymnases de Montargis. " Selon la loi, s'il n'y pas de brassage de publics au sein d'un même équipement sportif, il n'y pas d'obligation à demander le pass sanitaire aux enseignants et aux élèves. Or, il n'y a jamais du monde en même temps que la 6ème B de tel collège qui vient au gymnase entre 9 heures et 10 heures les lundis matin, par exemple". Pour la responsable syndicale, cet arrêté est donc une contrainte de plus pour les enseignants de Montargis. Du coup, certains vont faire sport uniquement à l'extérieur ou ils annuleront les cours prévus dans les gymnases de la ville. "On est déjà dans une période compliquée et là, on a un petit maire qui débarque et qui sort un décret (un arrêté) pour nous empêcher le peu de choses qu'on pouvait encore faire. Il y en a ras-le-bol"

Le maire de Montargis veut se protéger en cas de cluster dans un gymnase de la ville

Benoît Digeon, maire de Montargis, le 9 mars 2020 © Radio France - Antoine Denéchère

Pour Benoit Digeon, il s'agit avant tout d'une mesure de précaution pour éviter les brassages de publics. "Dans ces gymnases, on a des agents communaux qui viennent faire du ménage ou des réparations. Donc moi, j'estime qu'il y a un brassage. D'autre part, j'ai demandé aux présidents des clubs qui fréquentent ces lieux de faire des contrôles. Il n'y a pas de raison que les encadrants de l'Education Nationale ne fassent pas la même chose". C'est aussi une question de responsabilité insiste le maire : " Si demain, il y a un cluster dans l'un des gymnases de Montargis, on cherchera des responsables et moi, je ne veux pas être responsable des choses que je ne maitrise pas. Quand on voit des ministres se faire accuser d'avoir été un peu légers dans cette crise, moi, je veux me protéger".

Le maire de Montargis précise que son arrêté a été validé par la Préfecture du Loiret. Il a également reçu l'aval de la Direction Académique du Loiret. Les syndicats d'enseignants en appellent désormais à la Rectrice Katia Beguin.