Pass sanitaire : "Contrôler l'identité, ça revient à la police", dénonce le patron des restaurateurs landais

Faudra-t-il bientôt présenter sa carte d'identité en plus de son pass sanitaire ? C'est une option envisagée par le ministre de la Santé pour lutter contre les faux pass sanitaire. Il y en a 182.000 en circulation en France d'après le ministère de l'Intérieur. Olivier Véran a dit le 22 décembre être favorable aux "contrôles d'identité dans certaines circonstances", dans les théâtres, cinémas, bars et dans les restaurants aussi. Les restaurateurs par exemple seraient donc chargés de tout vérifier.

Essayons de taper ailleurs que dans les restaurants

Le président de l'UMIH dans les Landes, l'Union des métiers de l'hôtellerie, est contre cette mesure dans les restaurants. "Les contrôles d'identité, ça revient aux forces de police et là, c'est un contrôle de police car si cela ne correspond pas, on doit dire non et interdire de rentrer. Quand on a demandé aux forces de police d'aller contrôler les établissements, les syndicats ont dit qu'ils n'avaient pas le temps mais nous, on doit avoir le temps", s'indigne Alain Bretelle.

Le projet de loi sera en janvier devant le Parlement

"On comprend que tout le monde recherche une solution pour arrêter cette épidémie mais une nouvelle fois, cela nous retombe dessus. Essayons de taper ailleurs que dans les restaurants", estime le patron de l'UMIH 40. Cette nouvelle proposition serait donc dans le projet de loi sanitaire qui lui sera devant le Conseil des ministres à partir du 27 décembre et puis devant le Parlement à la rentrée, en janvier prochain.