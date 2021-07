Pass sanitaire : "Les employeurs ne sont pas des gendarmes" pour le Medef de l'Indre

Pourrez-vous être renvoyé si vous n'êtes pas vacciné ? Une question à laquelle les députés ont répondu dans la nuit de jeudi à vendredi. Ils ont adopté l'extension du "Pass sanitaire" en votant l'article 1 du nouveau projet de loi anti-covid. Un article qui parle justement de ces licenciements. Les débats ont été vifs sur cette question, divisant jusque dans la majorité. Sont concernés par cette mesure : les travailleurs d'établissements recevant du public. A partir du 30 août, s'ils ne disposent pas d'un "Pass sanitaire" (parcours vaccinal complet ou test récent), ils auront un délai pour se mettre à jour, si ce n'est toujours pas fait, ils pourraient à terme être licenciés. Le texte doit encore être examiné par le Sénat. Pour le ministre de la Santé, Olivier Véran, "l'esprit n'est pas de renvoyer les gens mais d'encourager à la vaccination". Mais ce texte soulève d'autres inquiétudes. En cas de licenciements, les indemnités seront versées par les employeurs. Une très mauvaise nouvelle pour Charles Dupont, président du Medef dans l'Indre.

Selon Charles Dupont : "C'est une absolue catastrophe. Tous les patrons avec lesquels je discute ont des inquiétudes à ce sujet. On espère fortement que le gouvernement reverra sa copie sur ce décret." Et le président du Medef dans le département d'ajouter : "Pour une entreprise, c'est déjà une réelle perte de se séparer de l'un de ses collaborateurs. Si en plus il faut y associer la perte financière, c'est un vrai préjudice." Charles Dupont dénonce un cadre législatif encore trop flou qui "pourra mener à des contentieux [...] Ce qui peut potentiellement mettre des entreprises en difficulté et on espère que ça n'arrivera pas."

On ne demande pas aux gens de se vacciner pour l'entreprise, on leur demande de se vacciner pour leur santé - Charles Dupont, président du Medef dans l'Indre

Toujours selon l'entrepreneur, également directeur général de l'entreprise Pier Augé basée à Châteauroux, les entreprises ne sont pas là pour faire les gendarmes : "On n'a pas un rôle de répression par rapport à la prise de décision d'un employé. Pour moi, la solution c'est la communication sur l'importance de ce vaccin." Et Charles Dupont de conclure : "On veut simplement que l'Etat communique sur l'importance de la vaccination, que chacun prenne ses responsabilités et qu'on reparte sur une économie saine."