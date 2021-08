Pass sanitaire : de la "pédagogie" pour les premiers contrôles en Ardèche

Ce mercredi 11 août 2021, c'était jour de contrôle du pass sanitaire pour les forces de l'ordre en Ardèche. Ils ont fait des vérifications dans des bars et restaurants, des salles de sports et des campings. Le maître-mot cette semaine : faire de la pédagogie.

"Vos pass sanitaire s'il vous plaît !" : en Ardèche, ce mercredi 11 août, une dizaine de gendarmes et des policiers ont patrouillé dans les restaurants, bars et salles de sport pour s'assurer que les clients et les commerçants respectent bien les règles.

Ils sont aussi passés par le camping de Larnas, qui accueille 3600 personnes et où le pass est en place depuis le 21 juillet dernier. But de l'opération : faire de la pédagogie car à partir de la semaine prochaine, gendarmes et policiers passeront aux sanctions. Si vous n'avez pas votre pass dans un endroit où il est demandé, vous risquez 150 euros d'amende.

"Pédagogie" et "bienveillance" cette semaine

A l'entrée du camping de Larnas, le domaine d'Imbours, Pierre, un des gendarmes, scanne les QR code de deux vacanciers en maillot de bain. Les choses se font avec le sourire, et le gendarme prend le temps de discuter : "On fait de la prévention, on leur explique le pourquoi du comment de notre présence, et les gens jouent le jeu", raconte-t-il. "Ils ont le sourire, et ils sont dans les clous, se félicite la secrétaire de la préfecture de l'Ardèche, Isabelle Arrighi, venue superviser les opérations. Là, c'est pédagogie et bienveillance, mais la semaine prochaine nous serons moins souples."

Beaucoup ont déjà pris l'habitude de présenter leur pass sanitaire. C'est le cas d'Anissa, qui sort son téléphone machinalement en voyant les gendarmes approcher : "Moi je suis vaccinée, donc ce n'est pas une contrainte. Il suffit juste de montrer le QR code... C'est la troisième année que je viens ici, et franchement ça ne change pas grand chose."

Ici, pas de surprise, tout le monde a le pass, car il est obligatoire pour entrer dans le camping. Mais les contrôles rassurent malgré tout : "C'est l'occasion de discuter, de voir avec les forces de l'ordre si notre manière de contrôler est la bonne, explique le directeur, Philippe Delaye. Et c'est le cas, donc c'est une très bonne nouvelle !" Chez lui, le pass ne fait pas peur aux touristes : le camping de Larnas affiche complet tout l'été.