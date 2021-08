Pass sanitaire : les opposants un peu moins nombreux à Laval mais déterminés à continuer

Ils étaient un peu moins nombreux que les samedis précédents en ce 14 août dans les rues de Laval : environ 800 manifestants ont défilé dans le centre-ville depuis la préfecture contre le pass sanitaire selon notre comptage, 1.500 selon les organisateurs. "On n'a pas envisagé l'essoufflement, malgré le fait qu'on soit mi-août, lance Laurette Josserand, organisatrice de cette manifestation. On est sur une _mobilisation de longue haleine_."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mobilisation dans la durée

Moins d'une semaine après la mise en place du pass sanitaire, certains sont venus manifester pour la première fois, comme Aliénor, mais la majorité du cortège se mobilise déjà depuis plusieurs semaines. "Le pass sanitaire, hors de question. Peut-être que je me ferai vacciner dans quelques années, mais _je trouve le pass inhumain_, lance la jeune femme. Si on laisse faire ça, on va où ?" "Pour que les Français se mobilisent un 15 août, c'est bien qu'il y a un problème profond", ajoute Alexis.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Il est normal qu'un certain nombre de citoyens se mobilisent aujourd'hui au regard de la restriction des libertés, d'une politique assez incohérente du gouvernement pour la gestion de la crise sanitaire", lance Jean-Claude. "Puisqu'on nous expulse, on se réunit entre nous, ajoute Elodie, qui a fait toutes les manifestations. _La manifestation, c'est une chose, mais il y a aussi le boycott, les établissements qui ne jouent pas le jeu du pass sanitaire_. Et je pense qu'il y aura plus de monde à la rentrée."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les trois collectifs qui coordonnent pour l'heure les manifestations à Laval prévoient déjà de nouvelles formes de mobilisation dans les prochaines semaines, avec l'organisation d'une "guinguette de la liberté" le samedi 21 juin, dans un lieu qui reste à définir.