Pass sanitaire : les questions des vacanciers fusent à l'office de tourisme de Limoges

Alors que l'obligation du pass sanitaire se généralise à partir de lundi prochain en France, les offices de tourisme se préparent à recevoir encore plus d'appels de vacanciers, préoccupés. C'est d'ailleurs déjà le cas depuis le début de l'été. À Limoges, les questions fusent.

L'obligation du pass sanitaire est dans toutes les têtes. Après des semaines de débats et de polémiques, son extension sera officielle à partir de lundi prochain, 09 août. Il faudra ainsi présenter un schéma vaccinal complet ou un test négatif afin d'entrer dans les bars, restaurants, cafés...

Que faire ? Où aller ?

Dans certains sites touristiques, le pass sanitaire est déjà demandé à l'entrée depuis la fin juillet. De quoi angoisser et préoccuper les vacanciers qui n'ont pas encore leurs deux doses de vaccin. Ils sont ainsi nombreux à contacter les offices de tourisme au moment de la préparation de leur voyage, ou lors de leur séjour sur place, afin de connaître les lieux où ils peuvent se rendre et les activités possibles. À Limoges, les questions des touristes fusent.

Les gens organisent leur séjour en fonction des réponses que l'on va leur apporter concernant le pass sanitaire"

Chloé Alqueraz est conseillère en séjour et le remarque, contrairement au début de l'été, désormais "les gens organisent leur séjour en fonction des réponses que l'on va leur apporter concernant le pass sanitaire. Certains nous demandent toutes les activités qui peuvent se faire sans pass. On est également source de renseignement pour savoir où ils peuvent faire des tests PCR et antigéniques."

Une tâche supplémentaire et inédite. "Ce sont des choses que l'on n'était pas du tout amené à faire autrefois mais voilà, cela nous permet de temporiser. Oui, il y a un pass sanitaire mais plutôt que de dire - vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez - _on propose des alternatives_. Cela fait partie de notre boulot."