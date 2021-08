Pass sanitaire : les restaurateurs du quartier Saint-Michel à Bordeaux se préparent

Dès ce lundi 9 août, il sera obligatoire de présenter un pass sanitaire dans les restaurants, cafés et bars pour pouvoir consommer. Les établissements ont eu quelques jours pour s'y préparer. Parmi les craintes dans le quartier Saint-Michel à Bordeaux : la perte de temps et la réaction des clients.

Il faut désormais un pass sanitaire pour commander un steak-frites ou commander un café en terrasse. L'extension de la loi a été validée jeudi par le conseil constitutionnel et entre en vigueur ce lundi 9 août.

Nakita Ovaïci, la patronne de la pizzeria la Tripletta, place Meynard dans le quartier Saint-Michel à Bordeaux était "prête" dès ce week-end. Elle a déjà téléchargé l'application pour valider les QR Code, installée sur la même tablette que celle utilisée par les serveurs pour prendre les commandes. "On attend de voir comment ça arrive, après on comprend que c'est un outil qui nous permette de rester ouvert, donc on ne va pas s'en plaindre, malgré le fait que ce soit un petit peu nouveau et un petit peu compliqué", explique-t-elle.

Quelles réactions des clients ?

Quelques dizaines de mètres plus loin, Clarence Gicquel, le co-gérant de La Table Deruelle, est un peu moins au fait, mais il reste serein : "quand 30 ou 40 personnes vont arriver d'un coup et qu'il faudra scanner tout le monde ça va être sympa... Mais ça va le faire ! Je vais avoir mes petites phrases d'accroche, il faut que je les travaille ! On va faire ça calmement et ça va bien se passer".

Ce qui inquiète les restaurateurs c'est surtout la réaction des clients. "Je suis plus angoissé par rapport à ceux qui s'assoient, qui ne sont pas vaccinés et qui commencent à râler, que de savoir si on faire plus de monde ou pas", témoigne Ihab Boukli, patron du restaurant la Mère Michel.

Pas de réticences à ouvrir ou à ne pas appliquer là nouvelle loi chez ces restaurateurs. La sanction en cas d'absence de contrôle du pass sanitaire peut aller jusqu'à 9.000 euros d'amende et un an de prison, si trois manquements sont constatés en 45 jours.