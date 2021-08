Pass sanitaire : Nicolas, "vaccin oui, cobaye forcé sans aucun recours judiciaire non"

Nicolas Alexandre habite à Lons mais préfère recevoir en terrasse, dans le centre-ville de Pau, où il mange une crêpe avec son fils de 6 ans. Le psychologue clinicien de 48 ans ne manifeste "que très rarement, seulement lors des mobilisations de psychologues". Mais avec le pass sanitaire étendu, selon lui, "on a franchi la ligne rouge en ce qui concerne l'atteinte aux libertés en France".

Vacciné contre le coronavirus

Pourtant, ce passionné de karaté à l'hygiène de vie irréprochable est vacciné contre le coronavirus. Il souffre depuis sept mois d'un "Covid long" et a développé des problèmes cardiaques, respiratoires et digestifs. Il a lu, sur un forum, que l'état de santé de personnes souffrant de "Covid longs" s'était amélioré grâce à une injection d'ARN. "Le vaccin est efficace, c'est indéniable. Par contre, forcer les gens à une expérimentation médicale sur laquelle on n'a absolument aucun recul, et notamment des enfants... c'est un scandale !" Pas question pour lui de faire vacciner son fils. Pourtant, ses rappels des autres vaccins obligatoires sont à jour. Nicolas Alexandre est "pro-vaccin, en général".

Ce que je tiens à dénoncer, c'est la corruption de cette industrie pharmaceutique qui ne cherche qu'à faire un maximum de bénéfices.

Nicolas Alexandre

Mais il considère que, comme les "merdias" seraient "tous à la solde d'une oligarchie", l'industrie pharmaceutique est corrompue : "Maintenant, des lois sont intervenues pour qu'on ne puisse plus acheter clairement tout le corps médical. Mais quand on voit qu'avec ce vaccin, le laboratoire Pfizer en est à plus de 30 milliards d'euros ou de dollars de chiffre d'affaires, que le prix des doses augmente encore et qu'il va falloir une troisième voire une quatrième dose à cause des variants, ce que je tiens à dénoncer, c'est la corruption de cette industrie qui ne cherche qu'à faire un maximum de bénéfices", regrette le Parisien d'origine, arrivé en Béarn il y a une dizaine d'années.

Pour lui, la question d'être vacciné pour pouvoir continuer d'exercer son métier, au CHP de Pau, à partir du 15 septembre, ne se pose pas ; il l'est déjà. Mais il a écrit derrière sa blouse blanche, qu'il porte en manifestation : "Vaccin, oui. Cobaye forcé sans aucun recours judiciaire, non".