Pass sanitaire : nouvelle mobilisation des opposants ce mardi à Tulle

Les anti pass sanitaire sont repassés à l'action ce mardi matin en Corrèze. Après une première manifestation dimanche à Tulle, une dizaine d'entre eux ont tenté de bloquer l'entrée du centre aqua-récréatif de Tulle. Une action d'un peu plus d'une heure qui s'est terminée dans le calme.

Les manifestants sont restés un peu plus d'une heure avant de repartir dans le calme (illustration)

Une dizaine d'opposants au pass sanitaire ont tenté de bloquer l'entrée du centre aqua-récréatif de Tulle ce mardi matin. Une action qui a eu lieu deux jours après une première manifestation dans les rues de la préfecture corrézienne.

Ce mardi, l'opération des opposants au pass sanitaire a dissuadé quelques familles de se rendre à la piscine, mais elle a surtout provoqué l'incompréhension et l'agacement de la plupart des nageurs. La police de Tulle est intervenue pour disperser les manifestants qui seront restés un peu plus d'une heure sur place, avant de repartir dans le calme.

A Tulle, comme à Brive et Ussel, les policiers multiplient d'ailleurs les rondes autour des établissement recevant du public. Le but est de s'assurer que tout se passe bien et faire de la pédagogie sur ce pass sanitaire.