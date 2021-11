Pass sanitaire obligatoire dans les stations, mode d'emploi

Pour les gestionnaires des domaines skiables, il y a deux volets à l'entrée en vigueur de l'obligation du pass sanitaire en station, l'obligation pour les clients des remontées mécaniques à partir de 12 ans et aussi pour les employés. Les modalités ont déjà été définies dans le protocole sanitaire élaboré par la profession et validé par le gouvernement.

Le pass sanitaire sera demandé à l'achat du forfait

Fabrice Boutet, le directeur général de la SATA, la société qui gère les stations de l'Alpe d'Huez, des Deux-Alpes et de la Grave, détaille les dispositions qui vont être prises pour appliquer cette mesure sanitaire pour la clientèle : "Il y aura un contrôle systématique en caisse, aux accueils. Quand une personne achète son forfait, elle doit présenter son pass sanitaire. Si une personne achète cinq forfaits, seule la personne qui vient les acheter présentera son pass sanitaire. Et on va compléter ce dispositif par des contrôles aléatoires sur les remontées mécaniques structurantes des domaines skiables, c'est à dire celles en bas des pistes. Il y aura entre une heure et une heure et demie de contrôles matin et après-midi, des contrôles aléatoires avec une équipe assermentée. Pour ceux qui achètent leurs forfaits en ligne, nos conditions générales de vente stipulent qu'il faut le pass sanitaire et que ce pass sanitaire sera contrôlé de façon aléatoire sur le domaine skiable".

Pour le personnel, il lui faut produire un test tous les jours, s'il n'est pas vacciné

Le problème plus compliqué est celui du personnel : "Tous ceux qui sont au contact des clients doivent avoir le pass sanitaire. Mais comme on est une entreprise touristique, en fait, on est tous en rapport avec les clients. Comment on va traduire cela dans la vie de tous les jours avec nos collaborateurs? Le pass sanitaire s'obtient de deux façons. Par le chemin vaccinal, et ça, ce sera plutôt simple à gérer. Et puis, par les tests. Et les tests sont passés maintenant à 24 heures de validité. Ce qui veut dire que _tout collaborateur qui n'est pas vacciné, mais qui doit produire un pass sanitaire devra subir un test tous les jours avant sa prise de poste_. Vous imaginez un peu l'organisation ! Et c'est ce qui nous perturbe. On est en train de travailler sur toute cette organisation".

Possibilités de dépistage et de vaccination renforcées dans les stations

Les stations vont s'appuyer sur les moyens déjà disponibles pour les tests. "Dans les stations, les médecins, les pharmaciens, les infirmières, et même les kinés font des tests _et des vaccinations"_, explique Fabrice Boutet. "D'ailleurs, on a des centres de vaccination qui sont réquisitionnés par le préfet sur Bourg d'Oisans, et on a des centres de vaccination sur les Deux-Alpes. Les médecins s'activent vraiment et nous aident énormément sur ce travail-là pour la vaccination et pour les tests, ils vont faire les deux".

Il y aura suspension du contrat de travail pour celui qui ne l'aura pas -Fabrice Boutet

Certaines stations ont des difficultés à recruter des saisonniers cette année, un grand nombre a quitté le secteur pendant la saison blanche l'année dernière. La crainte est l'obligation du pass sanitaire imposée aux candidats potentiels ne les dissuadent encore plus. Ce n'est pas le cas sur les domaines skiables exploités par la SATA : "On n'a pas eu de difficulté à embaucher. On a eu la chance de pouvoir retrouver tous nos collaborateurs. Aujourd'hui, si la loi, c'est la présentation du pass sanitaire, _celui qui ne l'aura pas ne pourra pas prendre son poste de travail"_.

On doit être vraiment irréprochables sur le sujet -Fabrice Boutet

"Il y aura suspension du contrat de travail et impossibilité de rentrer dans les locaux de l'entreprise", affirme le directeur général de la SATA. "On respectera la loi. Je me suis assez plaint l'année dernière que l'État ne nous faisait pas assez confiance sur notre capacité à mettre en oeuvre les règles sanitaires. Aujourd'hui, il faut qu'on montre qu'il peut avoir confiance en nous. On doit être véritablement irréprochable sur ce sujet".

L'obligation du pass sanitaire s'ajoute à celle du masque dans les remontées et les files d'attente

Le port du masque est obligatoire dès l'âge de 11 ans dans les remontées mécaniques -sauf les téléskis et les tapis roulants où l'on est seul- ainsi que dans les files d'attente.