La Préfecture des Alpes-Maritimes va prendre un arrêté ce vendredi soir pour instaurer le pass sanitaire dans les 6 centres commerciaux du département de plus de 20.000 m2. Le QR code sera obligatoire dans ces établissements à partir de ce lundi 16 août.

Pass sanitaire obligatoire dès lundi dans six centres commerciaux des Alpes-Maritimes

La Préfecture des Alpes-Maritimes va prendre un arrêté ce vendredi soir pour instaurer le pass sanitaire dans les 6 centres commerciaux du département de plus de 20.000 m2. Le QR code sera obligatoire dans ces établissements à partir de ce lundi 16 août. Cela concerne, le Géant Casino Mandelieu la Napoule, Carrefour d'Antibes, Carrefour Lingostière et TNL à Nice, Auchan à la Trinité et Cap 3000 de Saint-Laurent-du-Var.

Concernant Cap 3000, Philippe Loos le Secrétaire général de la Préfecture des Alpes Maritimes précise qu'une nuance sera apportée dans l'arrêté pour que les personnes puissent continuer à se faire vacciner. Les pompiers vaccinent gratuitement au centre commercial de CAP 3000.

Une décision que Philippe Loos le secrétaire général de la Préfecture des Alpes Maritimes justifie "nous ne voyons pas une évolution très positive des chiffres covid à cet instant. Il y a toujours une hausse au niveau des hospitalisations. Ce pass sanitaire est une arme pour permettre la non fermeture de ces centres commerciaux."