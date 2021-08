Pass sanitaire obligatoire : les vacances du Secours populaire maintenues en Haute-Vienne et en Corrèze

Journée bonheur, journée des oubliés des vacances et autres : comme chaque été le Secours populaire propose des séjours de vacances à ses bénéficiaires. Mais cette année, comme pour tout le monde, ceux-ci devront se faire avec le pass sanitaire, obligatoire dans les transports, dans les sites d'hébergements et pour presque toutes visites. En Corrèze comme en Haute-Vienne l'association a déjà dû annuler ses rendez-vous fin juillet faute de temps pour les organiser avec la nouvelle contrainte. Mais pas question de renoncer aux séjours du mois d'août.

Pas de pass, pas de vacances

Une journée à Meschers en Charente-Maritime le 24 pour une centaine d'enfants limougeauds, un séjour à Port-Leucate dans l'Aude du 26 au 30 pour 150 bénéficiaires de Haute-Vienne et une centaine de Corrèze, dans un village de vacances les pieds dans l'eau et avec une excursion à la réserve africaine de Sigean, un séjour début septembre pour 25 seniors de Haute-Vienne, voilà le programme. Mais attention prévient Marie-Pierre Capel du Secours populaire de la Corrèze ne pourront pas partir que ceux qui auront le pass sanitaire. "Beaucoup de personnes ne sont malheureusement pas vaccinées (..) Et certaines sont réticentes par rapport aux tests PCR". Idem en Haute-Vienne note le secrétaire général de l'association Thierry Mazabraud qui a comptabilisé un tiers de non-vaccinés parmi les personnes inscrites pour ces séjours.

Un test avant de partir

Il n'est pas question en outre de faire des tests sur place. "C'est compliqué quand on part deux ou trois jours de passer une demi-journée à chercher un endroit pour faire du test et passer trois ou quatre heures dans les files d'attente" explique Thierry Mazabraud. Les associations demandent donc que les personnes non vaccinées en fassent un juste avant de partir pour n'être pas obligés d'en refaire un sur place. Des contraintes compliquées avouent les responsables de l'association dans les deux départements. Et qui ont déjà effrayé certains bénéficiaires. Le Secours populaire de la Haute-Vienne a déjà enregistré une vingtaine de désistements. Les places qui seront libérées par ceux qui ne peuvent pas avoir leur pass seront proposées aux bénéficiaires en liste d'attente.