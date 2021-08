Pass sanitaire obligatoire : "Pour certains salariés c'est une punition" (Smail Ait Atmane délégué CFDT)

Le pass sanitaire est nécessaire même obligatoire ce lundi matin pour aller travailler pour certains salariés. La mesure concerne les personnels qui exercent dans des lieux qui reçoivent du public comme les restaurants, les cafés, les musées, les parcs d'attraction, également les grandes surfaces qui sont déjà concernées par le pass sanitaire pour le public. C'est le cas à Carrefour Grand Littoral à Marseille où 440 salariés doivent se plier à la nouvelle règle ce lundi. Une mesure qui divise explique sur France Bleu Provence Smail Ait Atmane délégué CFDT Grand Littoral : "Il y a trois type de salariés, une partie qui a accepté de se faire vacciner, une partie qui s'est fait vacciner à contre cœur qui l'a fait pour venir travailler, et une dernière partie celle qui concerne des salariés qui refusent et qui préfèrent rester chez eux avec suspension du contrat de travail".

En effet l'employé sans pass sanitaire doit rester chez lui, il ne sera pas payé. Un entretien doit avoir lieu au plus tard trois jours après la suspension pour tenter de régler la situation. L'employeur peut éventuellement proposer un poste qui n'est pas en contact avec le public, ou en télétravail mais ce n'est pas possible pour tous les métiers. Et les patrons qui ne contrôlent pas le pass sanitaire de leurs employés risquent 7 jours de fermeture administrative et jusqu'à 9000 euros d'amende en cas de récidive.

C'est une contrainte et c'est donc parfois vécu comme une punition. C'est nous qui payons les pots cassés. On n'a pas assez anticipé ni la 2e, ni 3e ni la 4e vague - Samail Ait Atmane

Certains salariés réfractaires estiment que l'an dernier à la même période l'épidémie était plus forte et qu'il n'y avait pas de telles mesures à l'entrée des magasins : "Ce n'est parce qu'on est vacciné qu'on ne peut pas être positif au Covid".