Pass sanitaire obligatoire pour la Patrouille de France et le feu d'artifice ce dimanche à Toulon

Annulées l'an passé à cause de la crise sanitaire, les festivités du 15 août auront bien lieu cette année sur les plages du Mourillon à Toulon : meeting de la Patrouille de France l'après-midi, feu d'artifice et embrasement du Fort Saint-Louis le soir avec pass sanitaire obligatoire sur les plages.

Toulon renoue cette année avec la tradition ! Annulées l'an passé, à cause de la crise sanitaire et sur consigne de la préfecture du Var, les festivités du 15 août sont maintenues ce dimanche. A 16h30, les avions de la Patrouille de France survoleront la rade et offriront leur spectacle aux Toulonnais et touristes massés sur les plages du Mourillon. A 22h30, place au feu d'artifice et à l'embrasement du Fort Saint-Louis. Seule condition pour accéder aux plages et pelouses : présenter son pass sanitaire et porter un masque (qu'il sera possible d'enlever une fois arrivé sur le sable)!

Six entrées pour accéder aux plages

Comme ces dernières années, une fan zone sera mise en place autour des plages avec 6 entrées différentes. En plus des traditionnels contrôles de sécurité*, les vigiles demanderont également aux spectateurs leur pass sanitaire. "On essaye d'avoir suffisamment d'entrées et de sorties pour rendre l'accès aux plages fluide. L'arrivée échelonnée des spectateurs tout au long de la journée devrait nous permettre de limiter l'attente aux entrées" indique Christophe Moreno, adjoint chargé des festivités.

Si des dizaines de milliers de Toulonnais et de touristes (jusqu'à 100.000 personnes) assistent chaque année au meeting aérien et au feu d'artifice, l'élu s'attend à voir un peu moins de monde sur les plages : "Le pass sanitaire obligatoire freinera peut être la venue de certaines personnes. Mais quand on voit la densité de spectateurs qu'il y a le 15 août au Mourillon, même s'il nous manque quelques centaines ou quelques milliers de personnes, ça restera un très bel événement qui reste de toute façon visible de plusieurs endroits de la ville."

Restrictions de circulation et de stationnement

Corniche Frédéric Mistral : stationnement interdit toute la journée. Aux alentours de 14h30, fermeture progressive du littoral Frédéric Mistral et des rues adjacentes.

Parkings : Forfait unique à 3 euros pour les parkings Mayol, Lafayette, Liberté et Porte d'Italie

Parkings des plages : ils seront fermés dans la partie Sud dès 6h00 du matin. L'entrée se fera uniquement par l'ouest (côté Lido). Une fois complets, les parkings seront définitivement fermés. Tous les coffres des véhicules seront inspectés visuellement.

Parkings des plages : ils seront fermés dans la partie Sud dès 6h00 du matin. L'entrée se fera uniquement par l'ouest (côté Lido). Une fois complets, les parkings seront définitivement fermés. Tous les coffres des véhicules seront inspectés visuellement. Bus : Renforcement des lignes 1, 3 et 18M du Réseau Mistral jusqu'à 1h15 du matin. Après le feu d'artifice, les bus seront positionnés le long de l'Avenue des Tirailleurs Sénégalais.

Routes du Faron et du Baou : fermeture à 16h00.

Navigation : interdite depuis la plage de Pipady jusqu'à la digue sud de la 4e anse de 12h00 à minuit.

* Objets interdits dans la fan zone : verre, bouteilles en plastique de + 1,5 l / vélo, objets roulants & encombrants / sacs volumineux (10 l maximum) / armes / articles pyrotechniques & matériels explosifs / outils divers / lasers...