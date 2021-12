"CovidCheck" pour travailler au Luxembourg : le syndicat OGBL émet plusieurs réserves

D'ici un mois, le 15 janvier, le pass sanitaire sera obligatoire pour travailler au Grand Duché. La loi doit être votée cette semaine au Parlement. Si il ne remet pas son principe en cause, Frédéric Krier, membre de l'OGBL, souligne plusieurs points d'achoppement.

Les frontaliers qui travaillent au Grand Duché devront bientôt, comme tous les travailleurs luxembourgeois, présenter leur CovidCheck, l'équivalent de notre pass sanitaire, pour se rendre dans leur entreprise. Frédéric Krier, membre du bureau exécutif du syndicat luxembourgeois OGBL, était ce mardi l'invité de France Bleu Lorraine, pour détailler la mesure et mettre en lumière des points critiques.

Des tests payants

Pour avoir le CovidCheck, il faut être vacciné, guéri, ou testé : "Il faut des tests antigéniques certifiés, qui ont une validité de 24h, ou des tests PCR, d'une validité de 48h, explique Frédéric Krier. En principe, il est prévu qu'ils soient payants. C'est d'ailleurs un des points que nous avons critiqué. Le gouvernement a toujours exclu l'obligation vaccinale, mais là, on voit que ça dépend de la capacité financière du salarié : si on est au salaire minimum, ce n'est pas possible de payer 600 ou 700 euros par mois pour des tests."

Des possibilités de télétravail ?

Pour ne pas présenter de pass sanitaire, le salarié peut éventuellement demander de travailler à distance. "Mais ça dépend du poste, seulement la moitié des emplois sont télétravaillables, rappelle Frédéric Krier. Et cela repose sur le commun accord avec l'employeur".

Pas de licenciement en cas d'absence de pass

L'OGBL s'est battu, durant les négociations, pour que les employés qui refuseraient de présenter le CovidCheck ne risquent pas le licenciement pour faute grave, comme c'était prévu à l'origine. "On a obtenu satisfaction sur ce point-là. Dans le pire des cas, si ce n'est pas possible de prendre des congés ou de télétravailler, il se verra octroyer une dispense non rémunérée, mais il restera affilié à la sécurité sociale." Ce qui évite "des situations de précarité extrême, qui nous semblaient disproportionnées par rapport à l'objectif."

La loi doit être votée au Parlement dans le courant de la semaine.