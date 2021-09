Pass sanitaire : 141.000 manifestants ce samedi, selon le ministère de l'Intérieur, mobilisation en baisse

Plus de 141.000 personnes se sont de nouveau rassemblées dans toute la France ce samedi pour dire leur opposition au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. La mobilisation est en baisse.

Plus de 200 rassemblements ont eu lieu ce samedi partout en France, pour le huitième week-end de mobilisation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour certaines professions. D'après le décompte effectué par le ministère de l'Intérieur, 141.655 personnes ont manifesté, dont 18.425 à Paris, soit une mobilisation de nouveau en baisse. Le week-end dernier, près de 160.000 manifestants avaient été recensés par les autorités, dont 14.500 à Paris. Il y a quinze jours, environ 175.000 personnes avaient manifesté et près de 215.000 il y a trois semaines, selon le ministère.

Les chiffres du collectif militant Le Nombre jaune, qui publie un décompte ville par ville n'étaient pas disponible pour l'heure. Le collectif avait recensé quelque 323.000 manifestants en France le week-end dernier.

Plus de 200 rassemblements

Les plus importants cortèges ont été relevés à Montpellier, avec environ 7.500 personnes, à Avignon, avec 4.000 participants, à Lille, Bordeaux et Nice, avec près de 3.000 manifestants, à Marseille, Aix-en-Provence, Besançon et Pau, avec plus de 2.000 participants.

Au total, 21 personnes ont été interpellées, dont trois à Paris et trois à Marseille, a précisé le ministère. Un membre des forces de l'ordre a été légèrement blessé.