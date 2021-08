Pass sanitaire : plus de 200 manifestations annoncées samedi, 250.000 personnes attendues dans toute la France

Quelques jours après l'extension du pass sanitaire dans les bars restaurants et transports, ses opposants prévoient plus de 200 manifestations en France ce samedi, à l'occasion d'un cinquième week-end de mobilisation. La participation est estimée à 250.000 personnes.

Dans une note adressée ce jeudi au gouvernement, le service central du renseignement territorial table sur une participation d'au moins 250.000 personnes dans toute la France, dont beaucoup de familles, selon nos confrères de franceinfo. C'est le cinquième week-end de manifestations contre le pass sanitaire, étendu le 9 août dernier au x bars, restaurants, cafés et transports. Près de 200 actions sont d'ores et déjà prévues, et c'est surtout au sud de la Loire que les rassemblements seront les plus importants, comme à Toulon (Var), où 15.000 manifestants sont attendus.

Trois rassemblements sont prévus à Paris avec, comme les semaines précédentes, une division nette entre les deux principaux qui agrègent l'essentiel des manifestants. D'un côté, le défilé organisé à l'appel de l'ex-numéro 2 du Rassemblement national et désormais président des Patriotes, Florian Philippot, partira de la place de la Catalogne vers 14h30. De l'autre, un cortège déclaré par des "gilets jaunes" rassemblera ceux qui refusent de marcher aux côtés de l'extrême droite, avec un départ depuis la Porte dorée vers 13h00.

Malgré cette contestation, le pass sanitaire s'est généralisé depuis lundi dans la plupart des lieux publics, après le feu vert donné par le Conseil constitutionnel pour son extension. Bars, restaurants, cinémas, musées, hôpitaux, transports longue distance : tous sont tenus de réclamer le QR code qui témoigne d'une vaccination complète, d'un test négatif dans les dernières soixante-douze heures, ou d'un rétablissement face à la maladie lors des six derniers mois.

Un mouvement qui prend de l'ampleur chaque semaine

Si la mobilisation ne faiblit pas au creux de l'été, analysent les services de renseignement, c'est parce que les nouveaux participants qui viennent grossir les rangs chaque samedi considèrent que le mouvement est pacifiste et qu'ils peuvent donc le rejoindre. Il y a peu de débordements selon les familles qui sont de plus en plus nombreuses à se retrouver dans les cortèges. Elles y expriment une même inquiétude, celle de la rentrée scolaire et des règles sanitaires à l'école.

Samedi dernier, 237.000 manifestants s'étaient retrouvés à travers toute la France contre le pass sanitaire. Ils étaient 204.000 le 31 juillet, 161.000 le 24 juillet, et 114.000 lors du premier samedi de mobilisation, le 17 juillet. Les premières manifestations contre le pass sanitaire remontent au mercredi 14 juillet, avec 17.000 participants.