Pass sanitaire : plusieurs communes annulent leur fête locale

"Pour une petite association de village avec seulement quelques paires de bras, connaître au dernier moment toutes les précautions à mettre en place, c'était trop lourd niveau délai". Jérôme Delvoye, le président du comité des fêtes de Mouthier-Haute-Pierre a dû se résigner, il était trop compliqué d'organiser la fête du village qui devait se tenir dimanche 15 août.

Pour lui, voir un énième événement annulé, le plus important de l'année qui plus est, est un véritable crève-cœur : "Depuis 2008, on a réussi à mettre en place pas mal d'événements, environ une douzaine de dates chaque année. Et là depuis l'année dernière, on est tombé à zéro. _On a commencé à avoir notre réputation dans la vallée de village un peu vivant et là on a l'impression d'être un peu endormis_".

Un refus de faire de la discrimination

Au-delà des complications d'organisation, l'annulation de la fête patronale tombe sous le sens pour le maire de Mouthier-Haute-Pierre, Romuald Maugain : "Il faut qu'on pense à la santé et à la sécurité des gens. En tant qu'élu, ça doit vraiment être notre priorité. Il faut d'abord qu'on sorte de cette pandémie. Ce qu'on a pas pu faire en 2020 et qu'on ne pourra pas faire en 2021, je suis persuadé qu'on pourra le faire les prochaines années, qu'il y aura de belles années".

Une autre raison qui a motivé la décision d'annuler les festivités est le refus de pratiquer la discrimination entre les habitants de Mouthier-Haute-Pierre. "On des habitants qui partagent le même village, qui partagent le même commerce, et _le pass sanitaire obligeait à trier les villageois_, regrette le maire. Accepter ou refuser les villageois au repas, c'est un peu compliqué en tant qu'élu et en tant que milieu associatif".

Des commerçants en détresse

D'autres communes ont dû renoncer à leurs festivités comme Morteau où la fête des couenneaux ne se tiendra pas non plus ce dimanche. C'est également le cas à Belleherbe. Face à toutes ces annulations, Nicolas Dufay, gérant de Dufay Boissons et ses quatre caves dans la région, ne sait plus où donner de la tête. "On annule puis finalement on maintient, puis on annule à nouveau, s'agace-t-il. Ce n'est évidemment pas de la faute des associations qui n'y sont pour rien, mais derrière pour nous, entre les futs, les tireuses, les matériels de pression, les matériels de table, les frigos, pour s'organiser, c'est très compliqué".

Pour lui, après une année et demie déjà très compliquée, ces problèmes de logistique ressemblent fortement à la goutte de trop. "On a de la chance, les fournisseurs sont compréhensifs, ils me reprennent généralement mes surplus de stock, parfois jusqu'à hauteur de 50 %, mais ça fait quand même un gros gâchis", constate-t-il amèrement. D'autant qu'en temps normal, les associations représentent environ 40 % de son chiffre d'affaire entre mai et août.

Julien Chenu, le directeur d'Arti Show, ne comprend pas pourquoi les feux d'artifice sont annulés. Copier

Julien Chenu est artificier. Sa société, Arti Show devrait perdre 75 % de son activité annuelle. Après un mois de juillet compliqué mais au cours duquel il a quand même pu réaliser une quinzaine de prestations, il va connaître un mois d'août quasiment sans se représenter. Il n'arrive pas à comprendre toutes ces annulations : "On peut très bien tirer ailleurs que sur le terrain de foot du village. On peut se mettre plus loin, en hauteur, pour que les gens puissent admirer les feux d'artifice de chez eux, sans causer de rassemblement."