Pass sanitaire : près de 600 manifestants dans les Landes ce samedi

Ce samedi, pour le cinquième samedi de mobilisation, près de 600 personnes se sont retrouvées dans les Landes pour manifester contre le pass sanitaire. Ils étaient 300 au plus fort de la manifestation à Mont-de-Marsan et environ 270 à Dax.

Pour le cinquième samedi de manifestation contre le pass sanitaire, et pour certains contre la vaccination, près de 600 personnes se sont retrouvées à Dax et Mont-de-Marsan, dans les Landes, ce samedi 14 août. Ils étaient entre 270 et 300 à défiler ce matin à Mont-de-Marsan. Un chiffre à peu près équivalent pour la ville de Dax : la police compte environ 270 personnes. Samedi dernier, les manifestants étaient un peu moins nombreux à protester contre la mise en place du pass sanitaire.

Comme les autres samedis à Mont-de-Marsan, les manifestants se sont retrouvés place Saint Roch, avant de rejoindre la préfecture des Landes, puis le rond-point place Jean Jaurès.