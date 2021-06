Pass sanitaire : quels sont les évènements concernés dans la Loire et la Haute-Loire ?

Le pass sanitaire entre en vigueur ce mercredi 9 juin. Il est désormais nécessaire pour participer à tout rassemblement de plus de 1.000 personnes. Il concerne notamment certains évènements sportifs et culturels prévus dans la Loire et la Haute-Loire cet été.

Le pass sanitaire est désormais nécessaire pour participer aux évènements regroupant plus de 1.000 personnes. A l'entrée, il faut pouvoir justifier, en numérique ou sur papier, de son état de santé : soit avec un résultat de test PCR ou antigénique négatif, soit être vacciné depuis plus de deux semaines (soit deux doses, soit une dose si on a eu le Covid il y a quelques mois), soit présenter un test positif de plus de deux semaines et de moins de six mois.

Le sport

Dès ce mercredi soir, si vous voulez assister au match de la Chorale de Roanne contre Châlon, il faudra présenter ce fameux pass sanitaire. Puisque la jauge a augmenté, la halle Vacheresse peut désormais accueillir jusqu'à 3.200 spectateurs.

En revanche ce ne sera pas nécessaire vendredi pour le match de Saint-Chamond puisque la jauge à la halle Boulloche est de 800.

Le stade Geoffroy-Guichard sera également soumis à ce pass sanitaire. Mais les premiers matchs ne sont pas prévus avant début août.

La culture

La Comédie de Saint-Étienne et l'Opéra accueillent actuellement moins de 1.000 personnes, avec les limitations de jauge. La encore, le pass sanitaire ne s'applique pas.

En revanche il vous sera demandé pour certains festivals de musique comme les nuits de Saint-Jacques au Puy-en-Velay ou le festival des Brumes de Sainte-Sigolène.

Les autres domaines concernés

Le pass sanitaire est mis en place également dans les zoos, les grands casinos, les bateaux de croisière, les parcs d'attraction ou les salons et les foires expos.

En revanche les réunions politiques pour cette campagne pour les élections départementales et régionales ne sont pas concernées.