Pass sanitaire renforcé : la situation se complique pour les saisonniers

Depuis les annonces d'Olivier Véran jeudi dernier sur le pass sanitaire, certains saisonniers des Pays de Savoie sont prêts à voir leur contrat de travail suspendu, voire à démissionner. Entre 10 et 20% des saisonniers ne sont pas vaccinés, selon les syndicats.

Alors que les stations de ski commencent à ouvrir, entre 10% et 20% des saisonniers ne sont pas vaccinés selon les syndicats.

Depuis les annonces d'Olivier Véran jeudi 25 novembre sur le pass sanitaire, certains saisonniers jettent l'éponge. Entre 10 et 20% d'entre eux ne sont pas vaccinés, selon les syndicats (FO et CGT). Ils sont 20% à Valloire par exemple, 15% au service pistes des Menuires.

Ceux qui sont en contact avec le public ont pourtant l'obligation d'avoir un pass sanitaire valide. Mélissa devait faire la saison en tant qu'animatrice pour enfants à Saint-Gervais-les-Bains... Mais ses tests toutes les 72 heures ne suffisent plus : "On dépense énormément dans le coût du test toutes les 24 heures. Sur la saison, ça ne fait pas gagner beaucoup au final, c'est vraiment compliqué." Alors elle cherche un autre emploi, sans pass sanitaire, "ou si il le faut vraiment, je suis prête à faire plusieurs travails pour que ce soit rentable."

"Quatre démissions dans chaque entreprise"

Jean-François, n'est pas vacciné non plus. Il travaille aux remontées mécaniques depuis 28 ans, mais refuse qu'on lui impose un pass sanitaire pour travailler.

"J'ai pris la décision de signer mon contrat, et d'être suspendu. Je ne toucherai pas de salaire. Si je ne signe pas, il y a rupture de contrat, donc je perds la priorité d'embauche l'année prochaine et mon ancienneté... Je perds tout, quoi." - Jean-François, saisonnier

Certains vont même jusqu'à démissionner. "J'ai déjà eu, dans trois entreprises différentes, quatre démissions dans chaque entreprise", compte Eric Becker est délégué Force Ouvrière. "Ce sont des salariés embauchés depuis 10-15 ans, et qui décident d'arrêter, parce que le pass sanitaire est la goutte d'eau. C'est trop. Et là on se retrouve avec une carence de personnel." Une situation également compliquée pour les employeurs, qui ont du mal à recruter.

Les syndicats Force ouvrière et CGT doivent être reçus par Matignon dans la semaine pour tenter d'assouplir les règles.