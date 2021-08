Pass sanitaire en Dordogne : "Non, il n'y a pas de PASS droit ici" affiche un restaurateur de Périgueux

Sur la place André Maurois, entre le Carroussel et le théâtre de l'Odyssée, les terrasses sont presque vides. Il y a certes le ciel gris, le fait que ce soit lundi où beaucoup de commerces et de magasins sont fermés à Périgueux mais pour ce restaurateur c'est aussi l'effet "Pass sanitaire". Ce lundi matin, il a dû refuser une dizaine de clients qui n'avaient pas leur pass. "Les gens sont outrés de ne pas pouvoir s'assoir sans pass mais nous, on n'y est pour rien. On préfère demander le pass plutôt que de fermer une quatrième fois".

A côté, deux personnes s'interpellent, "alors ce matin ?", "Il n'y a personne, c'est catastrophique" répond la deuxième.

"Vous m'emmerdez avec le pass"

Un peu plus loin, dans cette grande brasserie, il y a des clients en terrasse, plutôt des habitués confirme l'une des serveuses. La mise en place du pass se déroule plutôt bien même si elle raconte s'être faite interpeller "j'ai eu droit à 9h15 à un "vous m'emmerdez avec le pass".

Dans ce restaurant, on a pris les devants. Le gérant a décidé d'installer un grand panneau blanc à l'entrée pour rappeler les règles : le pass sanitaire, les sanctions que le restaurateur et que le client risquent s'ils fraudent ainsi que... le numéro de Matignon "pour éviter de nous engueuler en cas de désaccord". Ici, le midi un lundi, on sert en moyenne une trentaine de couverts explique Emilie, l'une des serveuses. Aujourd'hui, c'est à peine une quinzaine. "Tout à l'heure, on a eu quatre personnes mais comme l'un des quatre n'avaient pas le pass, forcément ils sont tous repartis".

Certains établissements affichent complet

Ambiance tout à fait différente, un peu plus loin place Saint-Louis où il y a la statue-fontaine de la "femme-grenouille", certains établissements affichent "complet" sous leur menu. Les terrasses sont pleines de vacanciers ou de périgourdins qui ont présenté un pass sanitaire valables. Le préfet de la Dordogne et le président de l'UMIH, le principal syndicat des hôtels et restaurants de Dordogne, sont venus sur place ce lundi pour voir comment les restaurateurs appliquaient la nouvelle consigne.

Catherine est en vacances en Périgord, elle a été complètement vaccinée au début du mois de juillet car elle avait anticipé ce pass sanitaire pour pouvoir voyager. Mais ce n'est pas le cas de tous les visiteurs. Certains attendent la deuxième dose et sont dans un entre deux, d'autres sont opposés au Pass sanitaire en lui-même, enfin certains ne veulent pas se faire vacciner et n'ont pas le test PCR négatif à montrer aux établissements.

Le préfet de la Dordogne et le président de l'UMIH sont venus voir comment le pass sanitaire était mis en place sur la place Saint-Louis. © Radio France - Charlotte Jousserand

Une semaine de rodage

Une semaine de "rodage" a été promise par le gouvernement. Ce café-restaurant prend ces quelques jours pour faire de la "prévention" auprès de ses clients. "Aujourd'hui, on demande le pass mais s'ils ne l'ont pas, on ne leur refuse pas l'accès. On leur dit par contre que s'ils reviennent il faudra l'avoir".

Le préfet de la Dordogne annonce que des contrôles des forces de l'ordre sont prévus dès cette semaine pour voir comme cela se met en place dans les établissements. Si un restaurant ne contrôle pas le pass sanitaire, il peut recevoir une mise en demeure et cela peut aller, s'il n'applique toujours pas la règle, à une fermeture administrative.